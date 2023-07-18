中國經濟增長遜預期　刺激措施憧憬續升溫

中國第二季度經濟增長弱於預期，受去年封控導致低基數效應，GDP按年擴張6.3%，但低於預期的7.1%。6月份經濟數據顯示，社會消費品零售大幅放緩，工業生產回穩，房地產市場低迷拖累固定投資。就業市場壓力加大，青年失業率再創歷史新高的21.3%。

總括而言，中國經濟重開復甦正在失速，儘管官方認為仍可達到5%左右的全年經濟增長目標高，中國經濟正面臨重重內憂，中國當局或需出手捍衛經濟，以扭轉民眾的悲觀預期。現時，中國經濟的通縮風險正在逼近，樓市低迷及就業市場壓力增加，正在抑制市場的消費情緒。由於經濟動力進一步失速，數據面疲弱打擊經濟前景，居民對消費卻步，企業不敢投資，形成惡性循環。中國公布疲弱經濟數據後，人民幣反覆下挫至7.17水平，但仍然離7.28的年內低位一段距離，顯示對刺激政策出口的憧憬正在支持人民幣匯價。然而，中國當局最終會否推出刺激政策，以及刺激政策的規模仍然具不確定性，人民幣匯價仍然趨向波動。

責任編輯︰梁浩碩