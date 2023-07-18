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【AAPL】大摩料印度將成蘋果未來5年收入的主要推動力、調升目標價　最樂觀潛在升幅近四成

股市 14:38 2023/07/18

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【AAPL】大摩料印度將成蘋果未來5年收入的主要推動力、調升目標價　最樂觀潛在升幅近四成

蘋果Apple（美：AAPL）股價今日來表現理想，摩根士丹利認為，印度將會成為蘋果未來5年收入的主要推動力，亦是盈利增長的關鍵，蘋果在印度興建廠房正可得益於當地的經濟榮景，因此將目標價調升16%至220美元，最樂觀可見270美元；以蘋果周一收報193.97美元計，潛在升幅約39%。大摩重申蘋果為其行業首選，評級「增持」。

蘋果的印度業務將於未來十年大增7倍

大摩預計，隨印度數碼化及經濟日益改善，加上蘋果致力在印度擴大其製造業及零售覆蓋規模，品牌認知度亦提高，未來5年印度將貢獻蘋果收入增長約15%，較過去5年的2%激增，亦佔蘋果利潤增長約兩成，而蘋果的印度業務將於未來十年大增7倍，每年貢獻約400億美元盈利，新增用戶逾1.7億人，相當於蘋果推出一項全新產品的類別。

大摩引述調查顯示，印度消費者對iPhone的喜好上升，而且iPhone的購買能力亦增加，而印度對蘋果的重要性，將等同過去5年中國對蘋果的重要性，而這正是市場目前忽略的地方。

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編輯：陳韻妍

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