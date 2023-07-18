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【抵制AI】荷里活陷入歷史性大停擺　控訴串流平台、AI改變行規

科技 15:06 2023/07/18

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全球影視產業重鎮荷里活（Hollywood）近日出現63年來最嚴重罷工潮，電影《芭比》（BARBIE）女主角瑪歌羅比（Margot Robbie）日前出席活動時亦強調自己是工會的一分子，絕對會支持工會行動。

生成式人工智能（AIGC）技術在全球掀起熱潮，對影視行業而言，當中也存在不少隱憂及問題。其中，演員們擔心AI恐被用作複製其聲音、肖像，正如電視影集「黑鏡」（Black Mirror）中的情節。因此，近日AI所引發的肖像權爭議，也成為國際影視明星討論焦點。

全球影視產業重鎮荷里活（Hollywood）近日出現63年來最嚴重罷工潮，陷入一場歷史性的大停擺，繼編劇協會WGA停工兩個多月之後，荷里活演員工會組織SAG-AFTRA也加入陣線。是次罷工行動除了提出薪酬待遇保障的訴求，也被外界視為抵抗AI威脅的首場集體行動。

近日不少知名演員紛紛聲援罷工，電影《芭比》（BARBIE）女主角瑪歌羅比（Margot Robbie）日前出席活動時亦強調：「我是工會的一分子，所以我絕對會支持他們。」；麥迪文（Matt Damon）在《奧本海默》（Oppenheimer）首映禮時也表示，必須保堅持直至能達成對演員公平的協議。

是次談判與抗爭，聚焦於現今網絡時代帶來的新問題，尤其串流媒體平台如Netflix、迪士尼、亞馬遜帶來的利益分配，以及AI技術對影視製作造成的衝擊。

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荷里活演員工會組織SAG-AFTRA由上周四深夜正式進行大罷工，所有成員也立即放下所有工作，加入由美國編劇協會WGA在5月帶起的罷工陣線。而SAG-AFTRA為荷里活其中一大重要工會組織，旗下演員成員達16萬人，擁有諸多知名巨星，奧斯卡影帝影后級人馬，包括湯告魯斯（Tom Cruise）、安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、 珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）、梅麗史翠普（Meryl Streep）等。除了演員，還包括舞蹈演員、特技演員、臨時演員，以及配音員、旁述等幕後人員。

有關AI的爭議是甚麼？ 

近年有關人工智能（AI）威脅演員及編劇生計的討論，也是主因之一。在AI發展的威脅下，荷里活影業也成為重災區。

SAG-AFTRA舉例指出，今年荷里活經典冒險電影《奪寶奇兵》（Indiana Jones）系列影片第五部以及是最後一部作品獲得超高人氣。該片使用了AI技術，讓觀眾看到80歲的男主角夏里遜福（Harrison Ford）青年時的模樣。然而，目前尚未確定演員能否從這些「數碼人」中獲益。因此亦引伸演員關注，此後將如何控制他們的數碼肖像。

他們又希望，可制定嚴格措施，保障就業機會，杜絕未經授權使用AI所創造的演員形象及模擬聲音。

對於編劇而言，他們認為製作方及平台公司可能會使用AI製作劇本內容，以頂替自己的工作及節省開支，繼而減少編劇可獲得的收益。

對於串流平台的訴求為何？

此外，串流平台氾濫影響利益分配，已成為一大長期因素以及焦點問題，導致演員和編劇們憤然罷工。其中，串流平台對演員收入結構帶來了嚴重衝擊，不僅沒有票房收入，也無法為演員帶來票房分紅，惟這原本是諸多一線演員的主要收入來源。

現今大多劇集都改於串流平台放映，加上迷你劇集當道，在編劇及演員角度，無法如以往一樣，獲電視台播出後拿到重播費用（又稱二次薪酬，Residual Payment）。過往演員的作品在傳統平台播出時，演員都可有收入進帳，每次重播均有收入；然而，據外媒指出，現時串流平台重播的話，演員僅可分到的不到傳統媒體的3%收入。

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責任編輯：張寶燕

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