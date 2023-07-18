【AI應用】美心引入AI分析數據　3方面受惠應對疫後挑戰

近年餐飲業相繼面對疫情衝擊、人手短缺及供應鏈中斷等的挑戰，不少企業叫苦連天。在本港扎根多年的美心集團也不例外，該集團借助人工智能（AI）技術的力量，分析不同的數據，來加快內部營運效率、減少浪費以及增強顧客個人化體驗，從而應對市場挑戰。

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美心集團數碼方案、基礎建設及共用服務系統集團資訊科技部門主管曾健文近日接受訪問時提及，疫情爆發後全球出現顛覆性的轉變，尤其消費者的要求及期望值不斷提升，若要更精準達到他們的標準和需求，只單靠傳統的服務方法絕不足夠。加上，現時又面臨人手短缺的情況，要吸引和留住顧客，變得難上加難。

▲ 美心集團數碼方案、基礎建設及共用服務系統集團資訊科技部門主管曾健文坦言，借助AI技術分析多方面的數據，有助提高效率和盈利。（湯致遠攝）

為應對市場迅速的變化，希望以最快的速度捉緊消費者的心理，美心集團透露，早於5年前開始部署「IBM Cloud Pak for Data」平台，並應用IBM Watson框架進行機器學習，再借助AI技術分析多方面的數據，來提高效率和營利。

曾健文提到，應用AI主要為該集團帶來3大方面的協助，（1）加快內部營運效率、（2）減少浪費，以及（3）增強顧客個人化體驗。

加快內部營運效率

在提升效率方面，他解釋：「每間餐廳的員工除了出餐和服務客人外，背後許多日常工作需要處理，例如：挑選食材、訂貨、填寫文書工作等，十分煩瑣。」而採用AI能夠幫助分析預測食品銷售量和庫存，並提供建議，大大縮短了處理這些工序的時間，「雖然未有實際量度效率提升的速度，但若以關店後到員工能夠離開店舖的速度來計算，應用AI後平均快了一倍以上。」曾健文補充，前綫同事和廚師毋須再花時間處理這些繁複工作，不但可減輕人手壓力，也可讓他們更聚焦於提升服務及食物質素，從而留住客人，可算是一舉兩得。

減少浪費

與此同時，該集團也透過AI分析數據和預測需求，提前做好預訂和庫存管理，幫助餐廳減少浪費和成本。曾健文舉例，日本菜餐廳食材講求新鮮，不能提前太多預訂，所以更需要監測和控制庫存量，「香港人口味常變，而AI可以根據最新的數據，提供更多Insight（見解）予廚師，訂貨的時候可作參考，從而避免浪費食材。」

增強顧客個人化體驗

至於顧客體驗，他以星巴克（Starbucks）手機應用程式內的Recommended for you功能為例，「AI會根據會員過去的消費模式，分析他們購買行為和偏好，來讓該企能更清晰地了解顧客喜好，提供個性化的服務和推薦。」如客戶過往常喝「粉紅草莓星冰爽」，AI就會向客戶自動推薦「莓檸檬星冰爽」、或其他清爽系列的飲品，迎合他們的需要。

惟曾健文也坦承，這種方法未必所有人都適合，他笑言：「像我的模型就很沉悶，因為AI只會分析到我只喝美式咖啡。」並補充，基本大部分年輕一代都喜歡嘗試新事物，所以這方法應用在年輕消費者身上，取得的成效和反饋，暫時仍相當正面。

▲ IBM香港首席科技總監李永輝提及，該企目前也正積極探索生成式AI的發展可能性，盼能推出更多相關平台來助不同的行業和企業拓展業務。（湯致遠攝）

不過，當大數據和AI應用愈趨廣泛的同時，消費者亦更看重企業如何保護其個人數據私隱。曾健文表示，集團重視和理解客戶會關心企業如何使用他們的數據，集團承諾會跟隨及留意政府指引和規管，謹慎處理和應用。

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記者：曾曉汶

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