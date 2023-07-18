【數據安全】諾華誠信：不少港企對《標準合同辦法》欠缺敏感度　易誤墮法網

▲ 【數據安全】諾華誠信：不少港企欠缺對《標準合同辦法》敏感度 易誤墮法網

內地《個人信息出境標準合同辦法》上月正式生效，信貸資料平台諾華誠信行政總裁何佳意指出，不少港企在處理巨量數據時，欠缺對該辦法的認知及敏感度，因此較易「觸雷」誤墮法網，雖然國家網信辦已就跨境數據流動設立諮詢窗口，但較少企業和機構知悉該渠道。

《辦法》規定，企業擬傳輸内地數據出境，需在6個月內向網信辦提交報備，已開展個人信息出境活動的企業或機構，可在《辦法》實施起6個月內，即今年11月30日或之前完成整改。被問及會否有大量行業未能趕及在期限前報備，他透露，不少大型金融機構已著手申請備案流程，惟擔心部分行業的中小企仍未落實相關計劃。

成首間港企完成內地標準合同備案

諾華誠信指，該行是全港首間企業完成標準合同備案有關工作，其「跨境征信報告核驗報告」更是全國首宗實現個人信息合規出境。何佳意指出，希望透過是次備案經驗，協助港企合法合規獲取内地數據，並拓展全新數據要素流通路徑。

何佳意指出，本港現行針對個人資料使用的法規與內地相似，惟部分條文的定義不一，企業容易對法律演繹不夠深入，但相信是次經驗，有助縮短金融機構日後的備案用時，由原先的9個月，縮短到3至4個月，但其他行業則料需要時8至9個月不等。他亦強調，個人資料必須在資料提供者同意的大前題下，方可進行出口。

籲港府設立國際數據中心

何佳意認為，本港在數據處理方面非常成熟，不少專業數據處理機構亦有落戶，加上擁有較完善的法律體系，認為有條件建設國際數據中心，惟港府需要落地上要多做一步。

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記者：伍鍵文