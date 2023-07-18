【AR手遊】Google推新AR手遊　今日全球同步上線（附下載連結）

▲ Google與日本Taito工作室合作推出的游戲《太空入侵者：世界防禦》(Space Invaders: World Defense)於今日（18日）正式上架。

自從《 Pokémon Go》熱潮爆發後，AR （增強實境）遊戲發展就一直備受關注，不少科企都加入戰場摻一腳。近日Google就宣布與日本Taito工作室合作，推出AR手遊《太空入侵者：世界防禦》(Space Invaders: World Defense)，並在今日（18日）於App Store以及Google Play上架。

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在五月舉行的I/O 大會上，Google宣布為了慶祝經典街機遊戲《太空侵略者》45週年，將與日本Taito工作室合作推出一款以太空為題材的AR手遊。該款遊戲結合了Google ARCore 、VPS（視覺定位系統）技術、以及3D空間地圖等技術。玩家可通過揮動及觸碰手機來摧毀入侵的外星人，而遊戲範圍涵蓋世界上任何可以使用Google街景服務的地方，為玩家帶來高擬真度AR遊戲體驗。

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而《太空侵略者》則是Taito自1978年開始推出的一款街機遊戲，是最早的固定類射擊遊戲，開創了此類遊戲的模板，目前其全球銷量已達 26 萬。在這次合作的《太空入侵者：世界防禦》中，入侵者將以經典街機造型，出沒在現代城市裏，向1978年《太空侵略者》遊戲致敬。

責任編輯：王愷楹

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