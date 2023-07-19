【百肉騰貴】日本肉品價格飆升　庫存創歷史新高

日本近月肉價飛漲，導致國內肉類庫存不斷積累，5月份更是創下歷史新高。有物流倉庫表示，冷凍倉庫的存儲能力已經裝不下，甚至不得不將部分肉品從貨架放到倉庫的道路。有肉品業人士表示相信情況已達高峰，在需求減少和庫存增加下，未來肉類價格將會下降求售。

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日本連鎖烤肉放題餐廳「烤肉王」因應原材料價格和人工成本的飆升，在今年3月已經將無限任吃套餐價格調整，從3,278日圓提高到3,498日圓。該公司負責採購的執行董事針谷節表示，在肉價持續上漲下只能透過增加供應商數量來穩定價格。

東京江東區的肉品店「肉之寶屋」的發言人就指出，國產的五花肉和里肌肉在去年每公斤只賣900日圓，現在已經要1,000日圓以上了。從消費價格指數來看，2021年7月開始，生鮮肉價格將持續上漲。很多消費者都坦言覺得價格有點高，所以減少了用量。

冷凍貨架塞滿貨物 只能放到通道

位於神奈川縣的川崎物流中心的冷凍架就堆放了大量紙箱，這裡儲存了從海外進口的牛肉和豬肉，在批發商將肉品投放市場之前接收並儲存，而且庫存量驚人。川崎物流中心主任津田英幸表示：「冷凍倉庫的存儲能力太緊張了，根本裝不下」。日本的肉類庫存量目前處於有統計以來的最高水平，是大約3年來首次創下庫存量的新紀錄。

川崎物流中心的庫存自去年春季以來一直穩步增加，當架子放不下只能放到冷凍倉庫的通道，但即將入庫的名單依然很長。津田英幸表示：「我們已經無法再放入新的貨品，只能每次出庫時拿出了多少，就再放入多少。」

肉類批發商Starzen就表示，由於需求減少和庫存增加，未來肉類價格將會下降：「製造商和餐館都未恢復到新冠疫情前的情況，導致肉類的需求停滯，庫存積累超過預期。因此我認為未售出庫存的市場價格將會下降來促銷，以紓緩庫存壓力。」

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責任編輯：李智賢

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