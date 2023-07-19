  • 29°C
香港時間 : 2023719日 (週三) 12:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【百肉騰貴】日本肉品價格飆升  庫存創歷史新高

商業 12:00 2023/07/19

分享：

分享：

日本近月肉價飛漲，導致國內肉類庫存不斷積累，5月份更是創下歷史新高。有物流倉庫表示，冷凍倉庫的存儲能力已經裝不下，甚至不得不將部分肉品從貨架放到倉庫的道路。有肉品業人士表示相信情況已達高峰，在需求減少和庫存增加下，未來肉類價格將會下降求售。

【疫後旅遊】京都祗園祭首設22萬元VIP觀眾席8成已售

日本連鎖烤肉放題餐廳「烤肉王」因應原材料價格和人工成本的飆升，在今年3月已經將無限任吃套餐價格調整，從3,278日圓提高到3,498日圓。該公司負責採購的執行董事針谷節表示，在肉價持續上漲下只能透過增加供應商數量來穩定價格。

東京江東區的肉品店「肉之寶屋」的發言人就指出，國產的五花肉和里肌肉在去年每公斤只賣900日圓，現在已經要1,000日圓以上了。從消費價格指數來看，2021年7月開始，生鮮肉價格將持續上漲。很多消費者都坦言覺得價格有點高，所以減少了用量。

冷凍貨架塞滿貨物 只能放到通道

位於神奈川縣的川崎物流中心的冷凍架就堆放了大量紙箱，這裡儲存了從海外進口的牛肉和豬肉，在批發商將肉品投放市場之前接收並儲存，而且庫存量驚人。川崎物流中心主任津田英幸表示：「冷凍倉庫的存儲能力太緊張了，根本裝不下」。日本的肉類庫存量目前處於有統計以來的最高水平，是大約3年來首次創下庫存量的新紀錄。

川崎物流中心的庫存自去年春季以來一直穩步增加，當架子放不下只能放到冷凍倉庫的通道，但即將入庫的名單依然很長。津田英幸表示：「我們已經無法再放入新的貨品，只能每次出庫時拿出了多少，就再放入多少。」

肉類批發商Starzen就表示，由於需求減少和庫存增加，未來肉類價格將會下降：「製造商和餐館都未恢復到新冠疫情前的情況，導致肉類的需求停滯，庫存積累超過預期。因此我認為未售出庫存的市場價格將會下降來促銷，以紓緩庫存壓力。」

【香港貿易】統計處發表5月對外商品貿易統計　進出口貨量分別下跌19.2%及18.3%

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【創業世代】調查指Z世代或是最具創業精神一代
2023/07/18
【創業世代】調查指Z世代或是最具創業精神一代
【2023第二期消費券】市民：用於日常吃飯　餐飲業界：輕微提振
2023/07/17
【2023第二期消費券】市民：用於日常吃飯　餐飲業界：輕微提振
【疫後旅遊】跨大西洋旅行激增　達美航空盈利創紀錄
2023/07/17
【疫後旅遊】跨大西洋旅行激增　達美航空盈利創紀錄
【開心購物節】香港開心購物節大送10萬杯免費星巴克
2023/07/14
【開心購物節】香港開心購物節大送10萬杯免費星巴克

你可能感興趣

【創業世代】調查指Z世代或是最具創業精神一代
10:00 2023/07/18
【創業世代】調查指Z世代或是最具創業精神一代
【2023第二期消費券】市民：用於日常吃飯　餐飲業界：輕微提振
11:00 2023/07/17
【2023第二期消費券】市民：用於日常吃飯　餐飲業界：輕微提振
【疫後旅遊】跨大西洋旅行激增　達美航空盈利創紀錄
14:10 2023/07/17
【疫後旅遊】跨大西洋旅行激增　達美航空盈利創紀錄
豬肉 疫情 日本 放題 採購 東京
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【創業世代】調查指Z世代或是最具創業精神一代
【創業世代】調查指Z世代或是最具創業精神一代
【疫後旅遊】京都祗園祭首設2.2萬元VIP觀眾席8成已售
【疫後旅遊】京都祗園祭首設2.2萬元VIP觀眾席8成已售
【香港貿易】統計處發表5月對外商品貿易統計　進出口貨量分別下跌19.2%及18.3%
【香港貿易】統計處發表5月對外商品貿易統計　進出口貨量分別下跌19.2%及18.3%
【開心購物節】香港開心購物節消費　可獲1分鐘超市免費掃貨機會
【開心購物節】香港開心購物節消費　可獲1分鐘超市免費掃貨機會
【2023第二期消費券】市民：用於日常吃飯　餐飲業界：輕微提振
【2023第二期消費券】市民：用於日常吃飯　餐飲業界：輕微提振
【香港書展】7月19日起連續7日舉行　同場零食及運動博覽預計共吸引80萬人流
【香港書展】7月19日起連續7日舉行　同場零食及運動博覽預計共吸引80萬人流
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款