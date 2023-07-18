英FCA更新規定 加強打擊非法網路金融推廣

英國金融管理局（FCA）據報日前提出新計劃，有意打擊非法或不符合規定的金融產品推廣。新方案預計將涵蓋社交平台銷售規範，管制金融產品網上營銷使用的資訊。

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FCA據指正考慮，延展金融產品及服務銷售規範至各大社交平台，如Facebook﹑Instagram及TikTok等。有指FCA今次更動銳意針對近來人氣急升的網絡非法金融推廣，特別是大量湧現的金融網紅（finfluencers）。

FCA消費者投資總監Lucy Castledine指出，發現愈來愈多不符合規定及可能損害消費者的廣告出現，希望大眾能夠跟從指引才決定更新，確保企業在網上推廣金融產品時能符合規定。

同時，FCA亦打算與廣告標準局（Advertising Standards Authority，ASA）合作，倡導消費者及網紅留意金融產品推廣的風險。

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去年FCA要求部分經紀下架在社交平台投放﹑含有誤導成分的廣告，隨後就虛擬貨幣市場產品及服務訂立明確規定。今年10月8日起，FCA將禁止鼓勵投資虛擬貨幣的激勵活動，如推翻友人獎勵等。

企業亦被要求，明確列出投資虛擬貨幣市場風險警告，為首次投資者設立24小時冷卻機制，希望進一步保障投資人士。

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責任編輯：吳漢培