  • 31°C
香港時間 : 2023718日 (週二) 14:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英FCA更新規定 加強打擊非法網路金融推廣

環球經濟金融 14:30 2023/07/18

分享：

分享：

英國金融管理局（FCA）據報日前提出新計劃，有意打擊非法或不符合規定的金融產品推廣。新方案預計將涵蓋社交平台銷售規範，管制金融產品網上營銷使用的資訊。

歐洲熱浪加劇氣溫料達46度 科學家：地球恐變地獄 【下一頁】

FCA據指正考慮，延展金融產品及服務銷售規範至各大社交平台，如Facebook﹑Instagram及TikTok等。有指FCA今次更動銳意針對近來人氣急升的網絡非法金融推廣，特別是大量湧現的金融網紅（finfluencers）。

FCA消費者投資總監Lucy Castledine指出，發現愈來愈多不符合規定及可能損害消費者的廣告出現，希望大眾能夠跟從指引才決定更新，確保企業在網上推廣金融產品時能符合規定。

同時，FCA亦打算與廣告標準局（Advertising Standards Authority，ASA）合作，倡導消費者及網紅留意金融產品推廣的風險。

英國通脹逼人 部分日常食品兩年加價1.75倍 【下一頁】

去年FCA要求部分經紀下架在社交平台投放﹑含有誤導成分的廣告，隨後就虛擬貨幣市場產品及服務訂立明確規定。今年10月8日起，FCA將禁止鼓勵投資虛擬貨幣的激勵活動，如推翻友人獎勵等。

企業亦被要求，明確列出投資虛擬貨幣市場風險警告，為首次投資者設立24小時冷卻機制，希望進一步保障投資人士。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

歐洲熱浪致近半土地陷乾旱 或爆糧食危機
2023/07/17
歐洲熱浪致近半土地陷乾旱 或爆糧食危機
英國資深醫生下月再罷工兩日 尋求加薪35%
2023/07/17
英國資深醫生下月再罷工兩日 尋求加薪35%
【英國王室】晤新科溫網男單冠軍 喬治夏洛特秒變小粉絲
2023/07/17
【英國王室】晤新科溫網男單冠軍 喬治夏洛特秒變小粉絲
【英國王室】威廉將出租威爾士度假屋 要求查理斯搬走個人物品
2023/07/17
【英國王室】威廉將出租威爾士度假屋 要求查理斯搬走個人物品
英智庫質疑 擴建機場無助促進經濟增長
2023/07/17
英智庫質疑 擴建機場無助促進經濟增長

你可能感興趣

歐洲熱浪致近半土地陷乾旱 或爆糧食危機
15:58 2023/07/17
歐洲熱浪致近半土地陷乾旱 或爆糧食危機
英國資深醫生下月再罷工兩日 尋求加薪35%
14:15 2023/07/17
英國資深醫生下月再罷工兩日 尋求加薪35%
【英國王室】晤新科溫網男單冠軍 喬治夏洛特秒變小粉絲
12:42 2023/07/17
【英國王室】晤新科溫網男單冠軍 喬治夏洛特秒變小粉絲
金融 社交平台 虛擬貨幣 網絡保安 網紅 英國 銷售 Facebook Instagram
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國通脹逼人 部分日常食品兩年加價1.75倍
英國通脹逼人 部分日常食品兩年加價1.75倍
南韓暴雨成災多人傷亡 PSY發文讚天氣完美捱轟
南韓暴雨成災多人傷亡 PSY發文讚天氣完美捱轟
歐洲熱浪致近半土地陷乾旱 或爆糧食危機
歐洲熱浪致近半土地陷乾旱 或爆糧食危機
歐洲熱浪加劇氣溫料達46度 科學家：地球恐變地獄
歐洲熱浪加劇氣溫料達46度 科學家：地球恐變地獄
新加坡國會議長與女議員辭職 李顯龍指涉婚外情
新加坡國會議長與女議員辭職 李顯龍指涉婚外情
【俄烏戰爭】俄傳逾10萬大軍進襲 烏指糧食出口需維持（持續更新）
【俄烏戰爭】俄傳逾10萬大軍進襲 烏指糧食出口需維持（持續更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款