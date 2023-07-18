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東京高溫破150年趨勢 日本21地發中暑警報

環球社會熱點 14:00 2023/07/18

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日本盛夏氣溫飆升，東京都周一（17日）最高高溫更打破過往150年以來的趨勢，較夏季平均氣溫高攝氏7度。日本有21個都道府縣也發出中暑警報，大量民眾近日因中暑送院。

歐洲熱浪加劇氣溫料達46度 科學家：地球恐變地獄 【下一頁】

《彭博社》分析日本氣象廳追溯到1875年的數據，發現東京都周一最高氣溫達到攝氏36.2度，較夏季平均氣溫高攝氏7度。

當地周二（18日）氣溫達攝氏37度，上周三（12日）最高氣溫更達攝氏37.5度，較夏季平均氣溫高攝氏8.9度。

雖然東京都過去數十年來持續變暖，過去100年的平均氣溫上升了攝氏3度，但今年高溫明顯打破150年來的正常升幅。

東京消防廳透露截至同日晚上，該區有103名民眾因中暑不適送院，年齡介乎6歲至95歲。

日本東部和西部受高壓籠罩，群馬縣桐生市周日（16日）氣溫達到攝氏39.7度，創下日本今年最高氣溫紀錄。

歐洲熱浪致近半土地陷乾旱 或爆糧食危機 【下一頁】

全國截至周一下午共有195個觀測地點錄得攝氏35度或以上氣溫，數量創今年新高。

日本總務大臣松本剛明表示，在本月3日至9日的一周內，全國共有3,964人因中暑送院，有一半為長者，整體患者人數按周增加737人。

他引述氣象廳預測，指今年全國氣溫或高於正常水平，呼籲民眾採取基本措施防止中暑，例如感到口渴前就及時補充水分。

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責任編輯：鄭錦玲

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