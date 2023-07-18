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【共同富裕】中信里昂數十名投行家據報將被調回內地工作　底薪變相減25%以上？

股市 13:17 2023/07/18

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【共同富裕】中信里昂數十名投行家據報將被調回內地工作　底薪變相減25%以上？

路透社引述匿名消息指，中信証券 （06030） 計劃將數十名駐香港的中信里昂（CLSA）投資銀行家，調往內地工作並與當地投行家薪酬看齊，以削減成本和滿足北京當局呼籲縮小金融業收入不均。中信里昂拒評傳聞，而中信証券暫未回應報道。

報道指，首批被調配的中信里昂員工本周將收到通知，涉及少於10人，但未來將會有愈來愈多投行職員受影響。其中一名消息人士估計，200名中信里昂投行職員中，最終或有30%以上受影響，當中80名負責執行和覆蓋中國交易的併購團隊，最有可能受到影響。

該人士指出，因應駐港員工薪酬較高，若職員調往內地工作，將令基本薪酬下調25%至50%。

中資金融機構近月屢傳削減高薪員工薪酬，包括中信証券就曾傳出，調低駐內地的投行職員基本薪酬約15%。路透社報道指，中信証券投行職員平均薪酬是內地投行中最高，去年平均達到84萬元人民幣。

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編輯：麥德銘

港股 投資銀行 共同富裕 中信里昂 中信証券（06030）
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