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【Tesla爭議】被指收取過度報酬　Tesla董事會提和解退回獎勵及現金

科技 17:00 2023/07/18

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Tesla董事會退回7.35億獎勵及現金，以平息訴訟。

Tesla法律糾紛不斷。根據CNBC報道，有Tesla股票持有者指控該企業，一直不當支付董事薪酬，並要求作出賠償。而近日Tesla董事同意，將會向公司繳回7.35億美元（約57.4億港元），以平息訴訟風波。

【Tesla電動貨車】Tesla首款電動貨車Cybertruck　預期售價由5萬美元起

該控告由底特律市警察和消防退休組織（Detroit Police and Fire Retirement System）於2020年提起，他們是Tesla股票持有者之一，指控Tesla董事在2017年至2020年期間，以約1,100萬份股票期權的形式，向自己支付了過高報酬，嚴重超出了公司董事會的標準。Tesla曾辯護稱，由於該公司經歷了幾乎前所未有的增長，股價上漲了10倍，因此授予董事和馬斯克的股票期權價值也大幅上漲。

【Tesla股東大會】Elon Musk：全球經濟下滑影響Tesla　將用低電壓架構減成本

為了平息風波，Tesla董事周一（17日）向德拉瓦州法院遞交和解協議，同意放棄2021年、2022年和2023年獲得的所有報酬，以股票和現金的方式，向公司返還7.35億美元。另外，董事會還同意聘請一名外部顧問來調查其董事會薪酬。惟目前和解協議尚未正式生效，要等待法官進一步審理批核。

【迎戰AI狂潮】Elon Musk開新AI公司　團隊陣容來頭不小？

責任編輯：王愷楹

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