▲ 【奢侈品股】Prada股價挫半成 Cartier母企歷峰集團美國收入意外下跌

Cartier等品牌的母企歷峰集團（Richemont，瑞士：CFR）第二季業績稍遜預期，主要受累於美國收入意外下跌。歷峰集團周一股價大跌10%，也連累多家奢侈品股下跌，普拉達PRADA （01913） 最多曾跌7%，半日跌4.5%，報57.2元，成交逾8600萬元。

歷峰集團2024年財年首季（4月至6月）收入按年增14%，若以固定匯率計，則增長19%。

以匯報貨幣計，歷峰集團美國收入按年跌4%，而其他地區都能保持收入增長，包括亞太地區收入按年增長32%，歷峰集團稱主要受惠於中國內地經濟重開和低基數，以及香港、澳門增長旺盛。

歷峰集團業績公布後，LVMH、愛馬仕股價都曾跌5%，收市齊跌約4%。

歷峰集團：6月已改善 分析員憂美國消費力見頂

歷峰集團在分析員會議上表示，美國銷售額5月大跌，但6月已有改善，但坦言未完全走出困境，指出以往美國大選前奢侈品需求通常會受壓。

外電引述巴克萊分析員指，市場原先對於美國消費韌力太樂觀，令一眾奢侈品股一同受累於歷峰集團業績，並指美國正處於花光超額儲蓄，實質收入被通脹蠶食的處境。

不過，也有分析員指出，奢侈品公司連續3年增長後，市場對於沒有驚喜的業績而反應過度。

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編輯：麥德銘