▲ 【遙距開戶】恒生為內地人提供商業戶口電子簽署服務 網上遙距開立商業戶口同步擴闊至內地人士

恒生銀行 （00011） 表示，為全面配合和支援企業在香港拓展業務，恒生率先為內地人士提供商業銀行電子簽署服務，同時進一步擴闊網上遙距開立商業戶口的服務，讓有內地人士為股東的香港公司也可網上開戶，為他們提供更靈活及具效率的銀行及金融服務。

即日起，恒生的網上遙距開立商業戶口服務將涵蓋所有在香港成立的獨資、合夥業務及有限公司，其有關人士（包括股東、董事以及授權簽署人士等）增加至最多10名香港身份證或內地身份證持有人，並且同樣可以使用電子簽署服務，例如用作簽署貸款文件等。

恒生銀行商業銀行業務總監林燕勝表示，恒生將持續開拓更多商業銀行的數碼方案，與大灣區企業攜手把握區內的發展機遇。

恒生一項有關大灣區企業對商業銀行服務需要的調查發現，有意到香港拓展業務的內地公司在選擇銀行服務時，超過 80%的受訪大灣區企業以「簡易開戶程序」和「網上開戶服務」為首要考慮因素。

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編輯：陳韻妍