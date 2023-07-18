都大全新醫療科學實驗室九月啟用  配備先進設施加强學生職前培訓

▲ 都大科技學院院長王富利教授（前排中）、副教授及應用科學系主任徐景亮博士 （前排右五）、副教授及課程負責人張家廸博士（前排左五）與實驗室團隊。

香港都會大學（都大）今年九月開辦「醫療化驗科學榮譽理學士課程」，收生反應踴躍；為配合課程發展，全新興建、配備先進專業儀器的7,000平方呎醫療科學實驗室屆時將同步正式啟用。

座落於都大正校園的實驗室，因應課程五大核心範疇，設有五個實驗室專區，涵蓋「臨床血液及輸血科學」、「臨床化學及免疫學」、「醫學微生物學」、「病理組織學」和「分子診斷學」的化驗工作，支援相關範疇的教學及研究。實驗室配備醫院廣泛採用的先進化驗儀器，有助加強同學職前培訓。

根據特區政府預測，至2030年，本港每年會出現高達300多名全職醫務化驗師空缺。都大學術副校長關清平教授指出：「都大開辦該新課程，正正回應社會殷切需求，並投放資源增建醫療科學實驗室，結合本校在醫療健康、生命科學和檢測及認證方面的專長，繼續以先進科技及跨學科協作，為本港培育傑出醫療化驗人才。」

▲ 實驗室配備先進專業儀器，加強同學職前培訓。

關教授續稱﹕「大學亦計劃將實驗室全面智能化，配備自動化實驗室監察系統、機械人系統、智能眼鏡等先進器材，打造成全港首個智能醫療化驗教學實驗室。」

醫療化驗科學榮譽理學士課程主要培訓合資格的醫務化驗師，畢業生可以從事醫務化驗工作。課程根據醫務化驗師管理委員會的要求設計，而委員會已正式為該課程展開評審工作，經評審通過後，學生完成課程後可取得註冊醫務化驗師資格。

▲ 實驗室因應課程五大核心範疇，設有五個專區，支援相關範疇的教學及研究。

都大科技學院院長王富利教授表示：「隨著科學進步，大數據分析應用成為醫療發展的新趨勢。因此，課程亦與時並進，加入生物訊息學及加強分子診斷的訓練；並特別加入實驗室管理和認證的內容，務求讓同學吸收專業學術知識之餘，亦可使用全新醫療科學實驗室，得到大量應用及實踐的機會，為將來投身行業打好根基。」

本課程的教學團隊具有醫務化驗師認可資歷，並具備豐富業界醫療化驗經驗，部分教學人員擁有20至30年的工作經驗，同時亦已聘請兩位科學主任加強實驗室的培訓。

都大2021年獲教育局「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」撥款4,000萬港元，作為開辦「醫療化驗科學榮譽理學士」課程的起動資助。此外，醫療化驗科學理學碩士已率先於去年開辦，滿足行業持續進修需要，首屆學生將於今年年底畢業，大部分畢業生從事醫療化驗相關工作。



(特約)