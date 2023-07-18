【內房危機】遠洋集團半日大跌8%　公司：出現階段性流動性不足　下月到期之債券或未能兌付本息

▲ 【內房危機】遠洋集團：出現階段性流動性不足 下月到期之債券或未能兌付本息

國企內房股遠洋集團 （03377） 表示，出現了階段性流動性不足的情況，導致旗下全資附屬公司遠洋控股集團（中國）發行的8月2日到期之公司債券（簡稱「18遠洋01」）或未能兌付本息。

遠洋集團周二（18日）半日大跌8%，報0.4元，創2011年1月低，成交額暫錄1694萬元。

「18遠洋01」由遠洋集團中國於2018年8月2日發行，本金總額為人民幣20億元，期限5年。目前，公司債券餘額為人民幣20億元，當期票面利率為4.0%，並將於2023年8月2日兌付本息。

公司指，今年上半年，公司整體實現協議銷售額人民幣356.6億元，累計交付16,000套住宅。目前，遠洋集團中國均按期兌付所有公開市場債務融資產品。儘管遠洋集團中國持續採取多項應對措施，受銷售額與再融資改善不及預期等因素影響，遠洋集團中國出現了階段性流動性不足的情況。

目前，遠洋集團中國賬面非受限貨幣資金無法覆蓋公司債券本息。儘管遠洋集團中國仍在積極籌措資金，但短期內其流動性得到有效改善的難度較大。因此，針對公司債券的本息兌付存在重大不確定性。

公司債券今起停牌

遠洋集團中國正全力繼續籌措資金，通過加快資產處置進度、加速回款等措施以進一步加強流動性管理。同時，遠洋集團中國將與公司

債券持有人保持溝通，召開公司債券持有人會議，協商多元化的債務化解方案，保障和維護其投資者合法權益。

因遠洋集團中國擬與公司債券持有人協商兌付調整事項，但兌付調整方案尚存在不確定性，為維護債券持有人利益，根據相關規則及法規，經向上海證券交易所申請，公司債券自今（18日）上海證券交易所交易時段開始起停牌。

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編輯：姚卓然