「好氣 Fun」 3 周年 Fun 享祭 限時三重賞 超筍積分換領‧３倍積分奬賞 ‧ 低至３折精選換購

為慶祝煤氣「好氣 Fun」開台 3 周年，「好氣 Fun」由 2023 年 7 月 19 至 8 月 6 日送上限時優惠，主題圍繞「3」代表成功和發展的標誌，以「限時３重賞」舉行不同的優惠推廣活動，包括超筍積分換領、３倍積分奬賞及低至３折精選換購，推廣詳情如下：

1. 超筍積分換領

精選禮品以超筍積分供會員免費換領，由 1,300 分起即可兌換，一定要把握機會！

推廣日期：2023 年 7 月 19、26 日及 8 月 2 日 (星期三)

2. ３倍積分奬賞

於「好氣 Fun」網頁 http://www.towngasfun.com 或「好氣 Fun」App 內消費每$1 可獲「好氣 Fun」積分 3 分 (不包括運費)，當中包括 1 倍基本積分及額外 2 倍積分。即盡情消費，不設上限賺取額外積分兼以激筍積分換領禮品！

推廣日期：2023 年 7 月 19、26 日及 8 月 2 日 (星期三，00:00-23:59)

3. 低至３折精選換購

精選不同品牌及人氣商品以震撼性優惠回饋會員。推介必搶商品有以 150 分 + $933 換購「屈臣氏蒸餾水 - B-22 座枱式迷你即熱式溫熱水機 + 8公升樽裝蒸餾水 12 樽 (電子水券)」(限量 10 部)、50 分 + $3,333 換購「Dyson - HD15 Supersonic™ 風筒 (4 色選擇) 再加送 Dyson 專用按摩梳」 (每色限量 10 部)！數量有限，售完即止！

推廣日期：2023 年 7 月 24 日 下午３時正 至 8 月 6 日

尚有其他精選優惠商品：https://bit.ly/3NNh3TZ

「３周年 Fun 享祭」推廣詳情

推廣日期：2023 年 7 月 19 至 8 月 6 日

推廣網址：https://bit.ly/3NNh3TZ

*以上推廣受條款及細則約束

「好氣Fun」會員迎新獎賞 – 500分及$60購物優惠

現登記成為「好氣Fun」會員，除可參與上述「３周年Fun享祭」推廣活動，更可享迎新500分及$60購物優惠！新會員全單消費滿$200可於購物車輸入折扣碼“W22TGF”，全單即減$60！煤氣客戶連結煤氣賬號開立家庭賬戶更可賺取額外2,000分。迎新獎賞詳情： https://www.towngasfun.com/promo/welcomeoffer

關於「好氣 Fun」

「好氣 Fun」是煤氣公司於 2020 年中旬推出的會員計劃及網上換購平台，務求全方位照顧會員的衣、食、住、行所需。會員可透過繳付煤氣費用及於煤氣公司各零售點的消費賺取積分，以 購超值商品和優惠。現已有多個知名商戶加盟，數千件正品行貨商品及優惠不時更新，可預期未來商品會更多元化，滿足會員所需。

下載「好氣 Fun」App：

iOS：https://apple.co/3gieABX

Android：https://bit.ly/tgfandroid

「好氣 Fun」網站：https://www.towngasfun.com



(特約)