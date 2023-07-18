▲ 【大行報告｜285】比亞迪電子次季業績大超預期 招商證券、中金齊讚好

比亞迪電子 （00285） 預計上半年純利將按年升1.15倍至1.46倍，招商證券表示，公司次季業績大超預期，第二季單季度利潤預計9至11億元（人民幣‧下同），按年增長98.5%至142.5%，按季增長96.3%至139.9%。

短期來看，下半年A客戶新品有望發售，公司份額較佳，有望保持增長態勢；安卓業務目前下半年訂單情況較好於上半年；儲能及汽車電子出貨量將繼續保持高速增長。因此，公司下半年整體業績預計將優於上半年。

展望中長線，公司在A客戶持續提份額、擴品類將帶動增量空間成長；安卓聚焦中高端產品優化客戶及產品結構，提升盈利能力；新型智能產品業務在海外戶儲規模快速增長下有望釋放增長潛力；新能車業務公司持續導入智能駕駛系統（低中高算力平台）、熱管理系統、智能底盤和懸架等多個增量賽道產品，且公司與英偉達（算力相關及智能駕駛領域）、大陸電子、博世等外部客戶合作亦持續加深，行業地位有望逐步樹立，長線有望依靠母公司比亞迪 （01211） 成長為國內領先的新型一綫廠商。

該行維持預測公司2023至2025年收入分別為1360.9億元、1608.5億元、1886.2億元，歸母淨利潤29.2億元、37億元、48.2億元，公司長線發展規劃清晰，未來業績具備彈性空間，維持「增持」投資評級。

中金予目標價30元

中金亦指，公司上半年業績預告超出該行及市場預期，而業績按年大幅增長主要來自大客戶份額提升，新能源汽車及新型智能產品等新興業務增長，產能利用率提升，並預計次季消費電子收入及毛利率按季持續改善，在母公司比亞迪新能源汽車銷量持續成長，同時

公司更多新產品陸續量產上車推動下，預計次季汽車電子業務按季高速成長。新型智能產品方面，預計戶儲等業務亦延續增長勢頭。該行維持「跑贏行業」評級和目標價30元。

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編輯：姚卓然