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小羅伯特甘迺迪遭家人割席 稱新冠為針對白人非裔生化武器

環球社會熱點 12:16 2023/07/18

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美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的侄子小羅伯特甘迺迪（Robert Kennedy Jr），今年4月宣布角逐2024年總統大選。他近期出席晚宴時聲稱新冠病毒為針對白人及非裔的生化武器，遭其他甘迺迪家族成員發表聲明譴責。

【俄烏戰爭】烏指俄逾10萬大軍襲東北 嘗試突破防線 【下一頁】

美媒周末發放小羅伯特近期出席紐約市一場晚宴的片段，小羅伯特在晚宴上引述有觀點認為新冠病毒針對種族，因該病毒對部分種族構成不成比例的影響，又指阿什肯納茲猶太人（Ashkenazi Jews）和中國人免疫力最強。

小羅伯特聲稱新冠病毒是一種基因工程生物武器，又警告更多可怕的生物武器正在醞釀階段，其感染死亡率或高達50%。

他聲稱中國人正花費數億美元開發民族生物武器，而美國也有這樣做。他指美國正收集俄羅斯人和中國人的脫氧核糖核酸（DNA），就可根據種族來鎖定目標。

小羅伯特胞妹Kerry於Twitter發聲明，強烈譴責小羅伯特發表新冠病毒針對種族的言論，形容言論不實及令人遺憾。

【俄烏戰爭】克里米亞大橋傳爆炸 交通一度急停 【下一頁】

小羅伯特侄兒、美國駐北愛爾蘭經濟事務特使Joe Kennedy III也發文譴責小羅伯特，指對方的言論錯誤及具有傷害性。

白宮新聞發言人讓皮埃爾（Karine Jean-Pierre ）周一（17日）回應事件，指小羅伯特的説法錯誤和卑鄙，所產生的種族主義和反猶太主義陰謀論，會將美國民眾置身於危險之中。

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責任編輯：鄭錦玲

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