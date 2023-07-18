C朗認為沙特聯賽勝過MLS 不會回歸歐洲球壇

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）日前受訪時表示，認為沙特阿拉伯足球聯賽比美職聯（MLS）更優秀，未來將有更多出色球員加入。同時，他亦表明無意回歸歐洲球壇。

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C朗在周一（17日）代表球會艾納斯（Al Nassr）上陣半場，友賽西甲球會切爾達（Celta Vigo）後受訪時被問及會否考慮如阿根廷球王美斯（Lionel Messi）轉戰MLS時表示，認為沙特聯賽比MLS更優秀。

C朗認為自己加盟打開其他球員前來效力沙特聯賽的道路，坦言愈來愈多球員加入沙特球會。今年夏天轉會窗中，包括C朗前隊友﹑法國前鋒賓施馬（Karim Benzema）在內等多位著名球星紛紛轉戰沙特聯賽，不少更是正值「當打之年」。

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同時，年屆38歲的C朗亦表明不會回歸歐洲球壇，直指近年歐洲賽事水平有所下跌，並稱只有英超維持水準，與其他歐洲國家聯賽差異明顯。

C朗周一只有上陣45分鐘，與新隊友﹑克羅地亞中場波索域（Marcelo Brozovic）一同半場被換出，球隊下半場最終以0比5大敗。

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責任編輯：吳漢培