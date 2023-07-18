  • 31°C
香港時間 : 2023718日 (週二) 13:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

C朗認為沙特聯賽勝過MLS 不會回歸歐洲球壇

環球社會熱點 13:00 2023/07/18

分享：

分享：

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）日前受訪時表示，認為沙特阿拉伯足球聯賽比美職聯（MLS）更優秀，未來將有更多出色球員加入。同時，他亦表明無意回歸歐洲球壇。

美職聯發文用錯相 西班牙前國腳當美斯新隊友 【下一頁】

C朗在周一（17日）代表球會艾納斯（Al Nassr）上陣半場，友賽西甲球會切爾達（Celta Vigo）後受訪時被問及會否考慮如阿根廷球王美斯（Lionel Messi）轉戰MLS時表示，認為沙特聯賽比MLS更優秀。

C朗認為自己加盟打開其他球員前來效力沙特聯賽的道路，坦言愈來愈多球員加入沙特球會。今年夏天轉會窗中，包括C朗前隊友﹑法國前鋒賓施馬（Karim Benzema）在內等多位著名球星紛紛轉戰沙特聯賽，不少更是正值「當打之年」。

點擊圖片放大
+7
+6

英格蘭球星自爆童年陰影 6歲遭性侵 8歲起濫藥 【下一頁】

同時，年屆38歲的C朗亦表明不會回歸歐洲球壇，直指近年歐洲賽事水平有所下跌，並稱只有英超維持水準，與其他歐洲國家聯賽差異明顯。

C朗周一只有上陣45分鐘，與新隊友﹑克羅地亞中場波索域（Marcelo Brozovic）一同半場被換出，球隊下半場最終以0比5大敗。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

丹麥女王登基超過51年半 打破該國君主在位最長紀錄
今日
丹麥女王登基超過51年半 打破該國君主在位最長紀錄
迪士尼派樂園角色出席首映 應對荷里活演員罷工
2023/07/17
迪士尼派樂園角色出席首映 應對荷里活演員罷工
【英國王室】威廉將出租威爾士度假屋 要求查理斯搬走個人物品
2023/07/17
【英國王室】威廉將出租威爾士度假屋 要求查理斯搬走個人物品
卓慧思副業平均時薪逾16萬 約翰遜身價更高
2023/07/15
卓慧思副業平均時薪逾16萬 約翰遜身價更高
美男嬰被奶粉溝芬太尼毒死 17歲母：以為只係可卡因
2023/07/14
美男嬰被奶粉溝芬太尼毒死 17歲母：以為只係可卡因

你可能感興趣

丹麥女王登基超過51年半 打破該國君主在位最長紀錄
今日 08:05
丹麥女王登基超過51年半 打破該國君主在位最長紀錄
迪士尼派樂園角色出席首映 應對荷里活演員罷工
13:39 2023/07/17
迪士尼派樂園角色出席首映 應對荷里活演員罷工
【英國王室】威廉將出租威爾士度假屋 要求查理斯搬走個人物品
12:01 2023/07/17
【英國王室】威廉將出租威爾士度假屋 要求查理斯搬走個人物品
網絡熱話 運動員 C朗拿度 沙特阿拉伯 葡萄牙 歐洲 足球 英超 美斯
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新加坡國會議長與女議員辭職 李顯龍指涉婚外情
新加坡國會議長與女議員辭職 李顯龍指涉婚外情
歐洲熱浪致近半土地陷乾旱 或爆糧食危機
歐洲熱浪致近半土地陷乾旱 或爆糧食危機
英國通脹逼人 部分日常食品兩年加價1.75倍
英國通脹逼人 部分日常食品兩年加價1.75倍
南韓暴雨成災多人傷亡 PSY發文讚天氣完美捱轟
南韓暴雨成災多人傷亡 PSY發文讚天氣完美捱轟
【英國王室】威廉將出租威爾士度假屋 要求查理斯搬走個人物品
【英國王室】威廉將出租威爾士度假屋 要求查理斯搬走個人物品
【俄烏戰爭】俄傳逾10萬大軍進襲 烏指糧食出口需維持（持續更新）
【俄烏戰爭】俄傳逾10萬大軍進襲 烏指糧食出口需維持（持續更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款