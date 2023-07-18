【恒大危機】恒大7月24日尋求香港法院批准召開債權人會議　西安公司遭申請破產

▲ 【恒大危機】恒大7月24日尋求香港法院批准召開債權人會議 業績後加快推債務重組

中國恒大 （03333） 於周一晚發布2021年、22年業績，並同時宣布將於7月24日、25日，分別在香港和開曼群島法院尋求法院批准，召開債權人協議安排會議。

恒大表示，若香港高等法院頒令批准開香港恒大協議安排會議，會向債權人發布協議安排會議通告，包括協議安排文件和相關文件。

有關協議涉及恒大A組債務及C組債務債權人，據恒大最新4月的通告，約有持債77%的A組債權人同意公司債務重組方案，但僅有約30%C組債權人同意，遠遠未達75%通過門檻。恒大暫未公告債權人最新態度。

綜合市場資料，恒大於7月31日另有一埸清盤聆訊。

恒大西安子企遭申請破產

中國境內方面，財聯社引述資料指，恒大旗下恒大地產集團西安公司最新遭申請破產，申請人為西安衛寧商貿有限公司申請破產，辦理法院為陜西省西安市中級人民法院。

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編輯：麥德銘