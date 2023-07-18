將ESG推廣至普羅大眾 Zero2手機程式將環保使命遊戲化打造綠色經濟

▲ 林忠澤的Negawatt剛於七月份獲得香港貿易發展局舉辦第六屆「創業快綫」ESG大獎和優秀初創兩個獎項。

近來出現了一個熱門環保App，更登上了Google Play Store的Lifestyle類的下載榜Top 3位置，這便是由Negawatt最近新推出ESG遊戲化應用程式Zero2（零活易），公司CEO林忠澤稱，Zero2是要將環保行動永續下去，將之遊戲化和提供長遠的優惠，使ESG推廣至普羅大眾，同時更希望每一個香港人下載Zero2，完成每一個任務，獲得積分和優惠，除了改善了地球環境，也改善了生活質素，亦達成了環保使命感和社會責任。

▲ Negawatt的CEO林忠澤一直為環保事業不遺餘力。

Negawatt最近新推出ESG遊戲化應用程式Zero2（零活易），只要下載到手機，玩玩裡面的減碳任務，不但可以幫到地球，還可以賺到積分，而這些積分是可以當錢用，在超過500間商店及食肆可用積分享受消費優惠及換取精美禮品。

林忠澤認為，如何將ESG和環保訊息推廣到社區每一個人和實踐是很重要的。E，是Environment環境保護；S，是Social社會責任；G，是Governance公司治理，聽起來像距離我們很遠，不知道如何達到，他想把這樣抽象和複雜的理念簡單化和更落地，所以研發出應用程式zero2，將這個ESG概念傳給廣大市民。

Zero2（零活易）更和香港房屋協會合作，開展「萬家減碳FUN獎賞」鑽禧社區計劃，以Zero2應用程式作為平台，將參加者的日常綠色生活行動數碼化，以遊戲互動方式鼓勵房協轄下屋邨居民開展健康和可持續的生活方式。參加者只要完成各種減碳任務，除可賺取積分當「錢」用，更從今天至十二月指定日子的「萬家減碳FUN獎賞」的活動期間，盡情做減碳任務，減碳最多的有機會贏取超過港幣$300,000的終極大奬，其中包括一部價值$380,000的Tesla Model Y電動車。其他大獎包括健康檢查、三個月健身教練一對一訓練、三個月美容護理和兩晚迪士尼渡假酒店等。

▲ Negawatt的CEO林忠澤親身落區，教房協屋邨居民下載和使用Zero2(零活易)。

▲ Zero2（零活易）更和香港房屋協會合作，開展「萬家減碳FUN獎賞」鑽禧社區計劃，送出大獎 Tesla電動車一輛，獲得居民踴躍支持。

▲ 小孩子都為環保出力，下載了Zero2（零活易）參加「萬家減碳FUN獎賞」，而得到獎賞。

今次Negawatt和房協合作，初步取得令人很鼓舞的成績，居民反應很踴躍，在一個月內已超過10,000個居民和職員登記了Zero2賬戶和創造或加入了ESG社群。

林忠澤解釋，如果要將環保搞得夠落地，香港最落地和大衆化的當然是公共屋邨居民，中收入和低收入的市民是全香港最多的。

Zero2和其他環保App最大的不同是，它發揮可量化的ESG影響，藉著做減碳任務換積分，讓參加者能從中體驗ESG的實踐，亦同時能獲取利益，讓環保運動得以永續。林忠澤認為，Zero2的初心是要從大眾市民開始做起，令到他們覺得自己也是群體的一部分，他們做環保亦同時得到自己的利益，以優惠鼓勵之下，就可以使到香港人，或者全世界實行ESG。他又認為，將減碳運動滲入到香港社區每個階層，亦可令普羅大眾從減碳中，盡了社會責任，得到經濟和環境的改善也改善生活質素。

▲ 林忠澤認為，如何將ESG和環保訊息推廣到社區每一個人是很重要的。

Negawatt一直在ESG和環保事業上作出貢獻，他們剛於七月份獲得香港貿易發展局舉辦第六屆「創業快綫」ESG大獎和優秀初創兩個獎項。該企最初為人工智能物聯網（AIoT）初創，從事ESG與智慧城市解決方案，旨在利用房地產科技，加速業主和建築使用者的數碼化轉型，發揮可量化的ESG影響。而ESG遊戲化應用程式Zero2（零活易），是Negawatt的最新佳作。林忠澤認爲，將環保化房地產科技和Zero2這個人化的環保程式，結合起來才稱得上是智慧城市的綠色經濟。



(特約)