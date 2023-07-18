【新世界系】過渡性房屋變「智慧社區」？　新世界夥周大福等機構設創新教室及引入支援方案

新世界發展 （00017） 聯乘四大跨界企業及機構，包括周大福慈善基金、Microsoft香港、HKT及Pricerite實惠，攜手打造全港首個過渡性房屋「智慧社區」，在創新科技、教育、醫療及緊急支援等四大範疇，連結各大企業及非牟利團體，首創引入各項創新方案，攜手解決基層住屋需要，並協助他們向上流動。

新世界發展執行董事薛南海表示，新世界集團一直秉持創造共享價值（Creating Shared Value）理念，全力支持政府的過渡性房屋計劃，是次計劃感謝周大福慈善基金、Microsoft香港、HKT及Pricerite實惠，利用各大企業自身力量，跨界發揮共享價值精神。

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周大福慈善基金捐款400萬元

周大福慈善基金率先捐款400萬元，除資助一般住戶的基本家庭電器以外，更首創設立緊急支援單位，並由Pricerite實惠為單位設計及配置基本傢俬及家居用品，為住戶締造安樂窩。該服務由營運機構預留部份單位，因應申請者的特殊情況，如遭遇家庭暴力、家庭遭逢巨變、急需住屋的雙老或獨居長者等，按實際需要分配，成為首個「拎喼入住」的過渡性房屋項目。

另外，周大福慈善基金同時將深水埗首個「社區客廳」服務，延伸及擴大至過渡性房屋項目，為基層住戶提供共用空間及多種創新服務，如育兒友善空間、體驗式學習遊戲等，支援孩子、照顧者、長者等社群不同需要，藉此凝聚社區，建立互助社群及朋輩網絡，達至精準扶貧。周大福慈善基金主席鄭家成表示，這次能將這項目的經驗延伸至過渡性房屋社區，希望能為居民的生活注入新動力。

Microsoft香港及HKT支援「Innovation Hub」創新教室

Microsoft香港及HKT首次在過渡性房屋項目內攜手支援「Innovation Hub」創新教室，目標對象包括兒童、在職青年及長者住戶等。Microsoft香港除捐贈翻新手提及變形平板電腦外，亦夥拍「Hour of Code Hong Kong （一小時編程香港）」等教學團體，為住戶度身訂造STEM、人工智能（AI）等課程，並邀請義工於現場及線上教學，協助基層住戶學習及向上流動。

為打造全方位的「智慧社區」，HKT於4個過渡性房屋項目加入電訊、醫療及教育服務，當中包括免費為緊急支援單位提供網上行1000M家居寬頻及Wi-Fi服務、DrGo遙距視像診症及即日處方藥物派送服務，助住戶解燃眉之急，並以科技協助變故家庭重上軌道。

Pricerite實惠引入創新智能購物牆

HKT同時於「Innovation Hub」創新教室設置eye AI 互動機械人、提供HKT education創意科技工作坊和Now TV STEM 學習組合，以電子書、編程（Coding）教育及體感互動遊戲等，加上提供課堂以外以STEM為題材的趣味性教學節目，包括科學、技術、工程、數學、天文和藝術，加深小朋友對STEM及不同範疇知識的興趣。

另外，為提供完善的社區設施，項目更首設混合式超市，結合網購及實體的線上線下購物模式。由Pricerite實惠引入創新智能購物牆，設置家居用品自助購物點，提供多款家居用品、家電、傢俬及食品等，方便生活所需。住戶只需以智能手機掃描購物牆上的貨品QR碼，即可以優惠價在Pricerite 網店購買各式各樣家居生活用品，更不設最低送貨消費金額，只要輸入指定過渡性房屋地址，即可享免費送貨服務。

新世界轄下4幅用地的過渡性房屋項目，分別位於粉錦公路、新田、流浮山及天水圍，並由香港路德會（路德會）、基督教香港信義會（信義會）、東華三院及要有光負責營運。

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編輯：陳韻妍