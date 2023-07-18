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【機迷熱話】Xbox Game Pass Core取代金會員服務　9月14日推出（附連結）

科技 12:13 2023/07/18

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微軟（Microsoft）昨（17日）晚正式公布新服務Xbox Game Pass Core於今年9月14日推出，並以此取代營運了21年的Xbox Live Gold金會員服務。根據Xbox香港官網顯示，Xbox Game Pass Core收費將與Xbox Live Gold相同，維持每月59元的價格。

Xbox指，Game Pass Core讓機迷暢玩網上主機多玩家遊戲、包含超過25款高品質遊戲的目錄、獨家優惠等。著名遊戲大作的目錄，包括《Forza》、《Fallout》等老牌系列和《Psychonauts》，以及《聖靈之光 2》和《Grounded》等。

如果各位機迷已擁有Xbox Live Gold，則不需要進行任何變更，會員資格將會以月費續約為Game Pass Core。如果想管理會員資格，可前往「account.microsoft.com」。機迷將可以繼續取得網上主機多玩家遊戲，若擁有Xbox Series X|S或Xbox One主機，還可免費存取包括主機遊戲的精選目錄。

Game Pass Core逾25款遊戲目錄一覽：

點擊圖片放大
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過往兌換遊戲 仍可暢玩

另外，Xbox Live Gold金會員獨家遊戲將會停止提供，但官方指：「只要是目前的Game Pass Core或Game Pass Ultimate會員，還是能存取以前透過Gold會員獨家遊戲兌換的遊戲。」

責任編輯：張寶燕

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