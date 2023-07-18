新世界首創過渡性房屋「智慧社區」　設創新教室及緊急支援單位

政府近年銳意推動過渡性房屋，不少發展商響應。其中新世界發展（00017）轄下用地的四個項目，合共提供近3,000個單位，近日更宣布與四大跨界企業及機構，包括周大福慈善基金、Microsoft香港、HKT、Pricerite實惠，打造全港首個過渡性房屋「智慧社區」。

新世界發展執行董事薛南海表示，集團一直秉持創造共享價值（Creating Shared Value）理念，全力支持政府的過渡性房屋計劃，並透過匯聚各界創意力量，為社會注入創新思維，紓緩基層住屋壓力外，亦幫助他們向上流動。

周大福慈善基金 首創緊急支援單位及擴展「社區客廳」計劃： 捐贈400萬港元打造緊急支援單位，讓有緊急需要人士優先申請

捐贈必需的電器及傢俬

擴展「社區客廳」服務 Microsoft香港 支援設立創新教室 引入STEM課程： 首次在社會房屋設施提供STEM課程、電腦設備等

與Hour of Code Hong Kong 合作提供導師及器材現場及線上教學，助3至80歲的基層住戶上游 HKT 支援電訊、醫療、教育全方位服務： 為緊急支援單位免費提供網上行1000M 家居寬頻及Wi-Fi 服務、DrGo遙距視像診症服務

與Microsoft香港攜手建設「Innovation Hub」創新教室

提供Now TV STEM 學習組合及HKT education創意科技工作坊

提供eye AI互動機械人 Pricerite實惠 設立O2O家居用品自助購物點，照顧住戶生活需要： 首設O2O家居用品自助購物點，引入智能購物牆，聯手打造混合式超市

結合創新線上及線下購買模式，方便住戶選購家居用品、家電、傢俬及食品等

網購不設最低送貨消費金額

為更支援基層家庭，周大福慈善基金捐款400萬元，除資助一般住戶的基本家庭電器以外，更首創設立緊急支援單位，並由Pricerite實惠為單位設計及配置基本傢俬及家居用品。該服務由營運機構預留部份單位，因應申請者的特殊情況，如遭遇家庭暴力、家庭遭逢巨變、急需住屋的雙老或獨居長者等，按實際需要分配，成為首個「拎喼入住」的過渡性房屋項目。

另外，周大福慈善基金同時將深水埗首個「社區客廳」服務，延伸及擴大至過渡性房屋項目，為基層住戶提供共用空間及多種創新服務，如育兒友善空間、體驗式學習遊戲等，支援孩子、照顧者、長者等社群不同需要，藉此凝聚社區，建立互助社群及朋輩網絡，達至精準扶貧。

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Microsoft香港、HKT則首次在過渡性房屋項目內，支援「Innovation Hub」創新教室，目標對象包括兒童、在職青年及長者住戶等。Microsoft香港除捐贈翻新手提及變形平板電腦外，亦夥拍「Hour of Code Hong Kong （一小時編程香港）」等教學團體，為住戶度身訂造STEM、人工智能（AI）等課程，並邀請義工於現場及線上教學，協助基層住戶學習及向上流動。

為打造全方位的「智慧社區」，HKT於四個過渡性房屋項目加入電訊、醫療及教育服務，當中包括免費為緊急支援單位提供網上行1000M 家居寬頻及Wi-Fi服務、DrGo遙距視像診症及即日處方藥物派送服務，助住戶解燃眉之急，並以科技協助變故家庭重上軌道。

此外，為配合寓學習於娛樂大趨勢，HKT同時於「Innovation Hub」創新教室設置eye AI 互動機械人、提供HKT education創意科技工作坊和Now TV STEM 學習組合，以電子書、編程（Coding）教育及體感互動遊戲等，加上提供課堂以外以STEM為題材的趣味性教學節目，包括科學、技術、工程、數學、天文和藝術，加深小朋友對STEM及不同範疇知識的興趣。

另一方面，為提供完善的社區設施，項目更首設混合式超市，結合網購及實體的線上線下購物模式。當中由Pricerite實惠引入創新智能購物牆，設置家居用品自助購物點，提供多款家居用品、家電、傢俬及食品等。住戶只需以智能手機掃描購物牆上的貨品QR碼，即可以優惠價在Pricerite網店購買各式各樣家居生活用品，更不設最低送貨消費金額，只要輸入指定過渡性房屋地址，即可享免費送貨服務。

資料顯示，新世界轄下四幅用地的過渡性房屋項目，分別位於粉錦公路、新田、流浮山及天水圍，並由香港路德會（路德會）、基督教香港信義會（信義會）、東華三院及要有光負責營運。當中粉錦公路「雙魚薈」及新田項目將於今年第三季至第四季陸續落成及入伙。

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