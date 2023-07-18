【Windows 11更新】有咩特別？　Windows 11 23H2將支援AI助理　免費用GPT-4

微軟（Microsoft）Edge瀏覽器早前釋出的全新版本，將Bing AI工具「Copilot」加入側邊欄，整合熱門聊天機械人ChatGPT功能，供用戶直接使用。Microsoft日前證實，今年秋季推出的Windows 11新版本23H2，將引入基於GPT-4模型的Copilot AI 助手。

外界猜測，是次可能是Windows 12發布前的最後一次大型更新。Microsoft預告Windows 11 23H2版，將採用小型更新包，讓用戶無須等待太長時間。

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Windows 11 23H2版即將引入的Copilot AI助理，採用與ChatGPT相同的生成式AI技術，例如可要求Copilot複製、貼上、重寫、總結內容等。Copilot還整合了Microsoft Office與多款電腦軟件，能幫助快速切換設定或輔助用戶操作。另在檔案總管介面上亦有改變，Windows還將首度原生支援RAR、7-zip壓縮檔案。

據官方公告，Windows 11 23H2版將與22H2版共享相同的基礎程式碼，並以小規模的升級包（eKB）進行，即類似Windows 10 1903版升級至1909版。有外媒指出，這意味著升級至23H2版僅需數分鐘時間，並可能減少軟件不支援等災情。

外媒：只是換了外觀 如同Edge瀏覽器

早前外媒Windows Central亦有實測升級Win11 Build 23493預覽版更新，試用Windows Copilot功能。不過，其測試的文章吐槽初版Windows Copilot功能十分簡陋，更形容「目前來看，就是換了外觀的Edge瀏覽器。」

責任編輯：張寶燕

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