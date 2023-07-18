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【內銀減息】內地多家村鎮銀行再下調存款利率　定存息率降至3%以下　料再有機會下調

宏觀解讀 10:54 2023/07/18

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【內銀減息】內地多家村鎮銀行再下調存款利率　定存息率降至3%以下　料再有機會下調

內地官媒《中國證券報》報道，近日下調存款利率的銀行陣營持續擴大，7月以來包括新疆塔城農商銀行、湖北麻城農商銀行、桐廬恆豐村鎮銀行等十多家銀行宣布下調存款利率。業內人士認為，存款利率下調有利於進一步緩解銀行體系負債壓力，提升淨息差空間，在利率市場化改革背景下，存款利率仍有可能進一步下調。

存款利率出現倒掛現象

是次不同銀行調整後的存款利率水平並不一致，以3年期、5年期定期存款為例，有部分農商行、村鎮銀行3年期、5年期定期存款利率已調降至3%以下，但也有部分銀行的同類存款利率水平仍高於3%。此外，部分銀行的5年期定期存款利率低於或與3年期定期存款利率持平，出現存款利率倒掛現象。

自去年9月份以來，多家銀行陸續對存款掛牌利率進行調整，整體來看，中長期定期存款的利率下調幅度更大，但農商行、村鎮銀行的存款利率仍高於國有大行、股份行的利率。

相關文章：【人民幣匯價】內地銀行據報再下調企業美元存款利率上限　人民幣回軟至7.24

相關文章：【內銀減息】股份制銀行今落實調低存款利率　定存息率最多削0.15厘

編輯：陳韻妍

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