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歐洲熱浪加劇氣溫料達46度 科學家：地球恐變地獄

環球社會熱點 10:56 2023/07/18

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歐洲極端高溫持續，氣象部門料意大利南部局部地區氣溫將高達攝氏46度，部分地區更受高溫影響發生山火。有氣候科學家警告各國如不採取措施應對氣候暖化，地球恐變地獄。

歐洲熱浪致近半土地陷乾旱 或爆糧食危機 【下一頁】

意大利薩丁島薩丁尼亞島（Sardinia）及西西里島（Sicily）氣溫料高達攝氏45度，西班牙旅遊熱門地馬德里和塞維亞的氣溫也將超過攝氏40度。

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意大利南部城市塔蘭托（Taranto）更有望達到攝氏46度，僅較西西里島弗洛里迪亞（Floridia）2021年8月創下的歐洲紀錄低攝氏2.8度。

西班牙旅遊熱門地馬德里和塞維亞的氣溫也將超過攝氏40 度。

希臘當局自上周五（14日）起暫停開放雅典衛城（Acropolis），避免旅客觀光期間中暑，而雅典氣溫仍維持在攝氏40度以上。

意大利首釀死亡個案 西班牙現44度高溫 【下一頁】

部分地區更發生山火，包括雅典東南約25.8公里的一條村莊。而西班牙加那利群島（Canary Islands）拉帕爾馬島（La Palma）上周六（15日）爆發的山火仍未受控，數千人要疏散。

英國雷丁大學氣候科學家德奧拉斯（Akshay Deoras）表示，如近日熱浪仍未能刺激各國政府加快應對全球暖化，地球將變成地獄。

 

他警告全球氣溫若繼續按現時速度上升，各地的極端天氣事件將更頻繁和嚴重。

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責任編輯：鄭錦玲

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