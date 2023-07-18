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YO! Dance It Up 協青狂舞派對2023 各地舞者聚集協青社 展示街頭文化的青年活力

都會情報 11:30 2023/07/18

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主禮嘉賓署理民政及青年事務局局長梁宏正，BBS, JP出席YO! Dance It Up 協青狂舞派對2023，並為活動致辭。

跳舞是一種表達自我的方式，通過身體和音樂的交融，來傳遞情感和故事。協青社(Youth Outreach/YO) 致力為青年提供展示才華的大舞臺，讓他們表現自己，一展所學。「YO! Dance It Up 協青狂舞派對2023」於7月16日假協青社室內籃球場舉行，來自世界各地的跳舞愛好者將聚首一堂，共同展示街頭文化青年活力！YO非常榮幸邀請到署理民政及青年事務局局長梁宏正作主禮嘉賓。

主禮嘉賓及一眾嘉賓觀看YO Dancical 協青街舞劇十週年成果展覽。

YO致力協助高危青年成為正向青年，一直積極建構青年文化發展平台，支持他們成長自立。 自2014年，YO 均舉辦YO Dancical協青街舞劇，以深受青年喜愛的街舞建立表演平台，正向培育青年人，向所有舞者和觀眾宣揚「舞出健康人生」的訊息，並呼籲社會各界關注和關心青年在成長過程中遇到的種種問題；同時，活動為YO青年發展項目籌款。今年YO! Dance It Up 協青狂舞派對2023以排舞表演形式呈現，更邀請不同國家及地區的隊伍前來表演，展現了他們獨特的風格和技巧。讓我們共同感受他們的獨特魅力。

感謝企業支持 YO! Dance It Up 2023，並舉行支票頒贈儀式及臺上合照留念。 （由左至右）YO籌募委員會主席 林煒瀚、YO會長 黃紹基、署理民政及青年事務局局長 梁宏正，BBS, JP、周大福珠寶集團代表社會公益總監 劉明燕，YO嘻哈學校榮譽顧問 紀文鳳，GBS, SBS, JP

感謝企業支持 YO! Dance It Up 2023，並舉行支票頒贈儀式及臺上合照留念。 （由左至右）YO籌募委員會主席 林煒瀚、YO會長 黃紹基、署理民政及青年事務局局長 梁宏正、利豐有限公司代表經綸慈善基金有限公司 董事 黃啟民，BBS, JP，YO嘻哈學校榮譽顧問 紀文鳳，GBS, SBS, JP

感謝企業支持 YO! Dance It Up 2023，並舉行支票頒贈儀式及臺上合照留念。 （由左至右）YO籌募委員會主席 林煒瀚、YO會長 黃紹基、署理民政及青年事務局局長 梁宏正，BBS, JP、金利集團香港有限公司代表總經理 周林洪，YO嘻哈學校榮譽顧問 紀文鳳，GBS, SBS, JP

感謝企業支持 YO! Dance It Up 2023，並舉行支票頒贈儀式及臺上合照留念。 （由左至右）YO籌募委員會主席 林煒瀚、YO會長 黃紹基、署理民政及青年事務局局長 梁宏正，BBS, JP、深圳市御雅珠寶首飾有限公司代表董事長 伊乒，YO嘻哈學校榮譽顧問 紀文鳳，GBS, SBS, JP

署理民政及青年事務局局長梁宏正在出席 YO! Dance It Up 2023時表示：「感謝協青社的努力，積極回應社會轉變，為青年人提供了展示才華的大舞台，讓青年可以互相交流及建立自信，愛青年人所愛，伴青年同行。我們一直相信，只要給香港青年合適的土壤、充足的發展空間及悉心的栽培，一定可以扶翼他們展現潛能實現理想。」

YO會長 黃紹基感謝各界一直支持YO以及見證YO Dancical 協青街舞劇踏入第十年。

YO會長黃紹基表示：「踏入2023，隨着新冠疫情逐漸緩和，社會和經濟活動正全面復常。YO也全面重啟各類設施和活動為有需要的青年人提供服務。今年下旬，西灣河協青社賽馬會大樓將進行大樓翻新工程，注入創新設計和青年文化元素，提供一個平臺，讓青年人發展所長，繼續與高危青年同行。 」

YO青年人分享在YO 嘻哈學校(School of Hip Hop) 學習街舞後的個人感受。

青年於協青社室內籃球場為大家帶來精彩表演。

YO籌募委員會主席林煒瀚表示：「衷心感謝周大福珠寶集團十年來不斷支持協青社，為青年服務出力；同時，我們感謝所有贊助、企業和善長的熱心支持，為青年創建一個表演平臺，給他們展示才華的機會，並為YO籌募服務經費。」

關於協青社（YO）（www.yo.org.hk）  
自 1991 年成立以來，YO 緊隨青少年需要及潮流文化的轉變，以創新、機動的多元模式，主動接觸身處危機的青少年，為他們提供適切之服務，包括：跨區深宵外展服務、危機住宿中心、24小時青少年偶到中心 -「蒲吧」、熱線服務及臨床心理服務等。YO 更開辦不同的服務單位，聘用及培訓「過來人」，以青年文化作訓練平臺，提供機會讓迷失的青少年發展所長。 

YO在 2022/23年度開支約港幣五仟萬元，當中約三成開支由政府資助，其餘均須自行籌募，您的慷慨捐助，讓YO可以繼續堅持信念為高危青年服務，幫助他們走上正途。

關於 YO Dancical 協青街舞劇 
自2014年起，每年4月協青社均舉行 「協青街舞劇」前名為（「YO! Dance It Up」協青狂舞派對），為青年人提供展示才華的演出平臺，並為YO籌募服務經費。 

活動至今，有超過700名青年參加製作及表演，讓他們發揮不同的才華，如：跳舞、編舞、排舞、導演、編曲、服裝及道具造型、臺燈聲等，同時吸引超過8,000名觀眾到場親身支持。

(特約)

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