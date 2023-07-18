YO! Dance It Up 協青狂舞派對2023 各地舞者聚集協青社 展示街頭文化的青年活力

▲ 主禮嘉賓署理民政及青年事務局局長梁宏正，BBS, JP出席YO! Dance It Up 協青狂舞派對2023，並為活動致辭。

跳舞是一種表達自我的方式，通過身體和音樂的交融，來傳遞情感和故事。協青社(Youth Outreach/YO) 致力為青年提供展示才華的大舞臺，讓他們表現自己，一展所學。「YO! Dance It Up 協青狂舞派對2023」於7月16日假協青社室內籃球場舉行，來自世界各地的跳舞愛好者將聚首一堂，共同展示街頭文化青年活力！YO非常榮幸邀請到署理民政及青年事務局局長梁宏正作主禮嘉賓。

▲ 主禮嘉賓及一眾嘉賓觀看YO Dancical 協青街舞劇十週年成果展覽。

YO致力協助高危青年成為正向青年，一直積極建構青年文化發展平台，支持他們成長自立。 自2014年，YO 均舉辦YO Dancical協青街舞劇，以深受青年喜愛的街舞建立表演平台，正向培育青年人，向所有舞者和觀眾宣揚「舞出健康人生」的訊息，並呼籲社會各界關注和關心青年在成長過程中遇到的種種問題；同時，活動為YO青年發展項目籌款。今年YO! Dance It Up 協青狂舞派對2023以排舞表演形式呈現，更邀請不同國家及地區的隊伍前來表演，展現了他們獨特的風格和技巧。讓我們共同感受他們的獨特魅力。

▲ 感謝企業支持 YO! Dance It Up 2023，並舉行支票頒贈儀式及臺上合照留念。 （由左至右）YO籌募委員會主席 林煒瀚、YO會長 黃紹基、署理民政及青年事務局局長 梁宏正，BBS, JP、周大福珠寶集團代表社會公益總監 劉明燕，YO嘻哈學校榮譽顧問 紀文鳳，GBS, SBS, JP

▲ 感謝企業支持 YO! Dance It Up 2023，並舉行支票頒贈儀式及臺上合照留念。 （由左至右）YO籌募委員會主席 林煒瀚、YO會長 黃紹基、署理民政及青年事務局局長 梁宏正、利豐有限公司代表經綸慈善基金有限公司 董事 黃啟民，BBS, JP，YO嘻哈學校榮譽顧問 紀文鳳，GBS, SBS, JP

▲ 感謝企業支持 YO! Dance It Up 2023，並舉行支票頒贈儀式及臺上合照留念。 （由左至右）YO籌募委員會主席 林煒瀚、YO會長 黃紹基、署理民政及青年事務局局長 梁宏正，BBS, JP、金利集團香港有限公司代表總經理 周林洪，YO嘻哈學校榮譽顧問 紀文鳳，GBS, SBS, JP

▲ 感謝企業支持 YO! Dance It Up 2023，並舉行支票頒贈儀式及臺上合照留念。 （由左至右）YO籌募委員會主席 林煒瀚、YO會長 黃紹基、署理民政及青年事務局局長 梁宏正，BBS, JP、深圳市御雅珠寶首飾有限公司代表董事長 伊乒，YO嘻哈學校榮譽顧問 紀文鳳，GBS, SBS, JP

署理民政及青年事務局局長梁宏正在出席 YO! Dance It Up 2023時表示：「感謝協青社的努力，積極回應社會轉變，為青年人提供了展示才華的大舞台，讓青年可以互相交流及建立自信，愛青年人所愛，伴青年同行。我們一直相信，只要給香港青年合適的土壤、充足的發展空間及悉心的栽培，一定可以扶翼他們展現潛能實現理想。」

▲ YO會長 黃紹基感謝各界一直支持YO以及見證YO Dancical 協青街舞劇踏入第十年。

YO會長黃紹基表示：「踏入2023，隨着新冠疫情逐漸緩和，社會和經濟活動正全面復常。YO也全面重啟各類設施和活動為有需要的青年人提供服務。今年下旬，西灣河協青社賽馬會大樓將進行大樓翻新工程，注入創新設計和青年文化元素，提供一個平臺，讓青年人發展所長，繼續與高危青年同行。 」

▲ YO青年人分享在YO 嘻哈學校(School of Hip Hop) 學習街舞後的個人感受。

▲ 青年於協青社室內籃球場為大家帶來精彩表演。

YO籌募委員會主席林煒瀚表示：「衷心感謝周大福珠寶集團十年來不斷支持協青社，為青年服務出力；同時，我們感謝所有贊助、企業和善長的熱心支持，為青年創建一個表演平臺，給他們展示才華的機會，並為YO籌募服務經費。」



關於協青社（YO）（www.yo.org.hk）

自 1991 年成立以來，YO 緊隨青少年需要及潮流文化的轉變，以創新、機動的多元模式，主動接觸身處危機的青少年，為他們提供適切之服務，包括：跨區深宵外展服務、危機住宿中心、24小時青少年偶到中心 -「蒲吧」、熱線服務及臨床心理服務等。YO 更開辦不同的服務單位，聘用及培訓「過來人」，以青年文化作訓練平臺，提供機會讓迷失的青少年發展所長。

YO在 2022/23年度開支約港幣五仟萬元，當中約三成開支由政府資助，其餘均須自行籌募，您的慷慨捐助，讓YO可以繼續堅持信念為高危青年服務，幫助他們走上正途。

關於 YO Dancical 協青街舞劇

自2014年起，每年4月協青社均舉行 「協青街舞劇」前名為（「YO! Dance It Up」協青狂舞派對），為青年人提供展示才華的演出平臺，並為YO籌募服務經費。

活動至今，有超過700名青年參加製作及表演，讓他們發揮不同的才華，如：跳舞、編舞、排舞、導演、編曲、服裝及道具造型、臺燈聲等，同時吸引超過8,000名觀眾到場親身支持。



(特約)