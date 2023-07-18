【俄烏戰爭】烏指俄逾10萬大軍襲東北 嘗試突破防線

烏克蘭政府聲稱，俄羅斯軍隊在烏克蘭東北方地區集結超過10萬名士兵，嘗試突破烏軍防線。俄羅斯政府則表示，成功阻擋烏軍多次反擊攻勢。

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烏克蘭副防長馬利亞（Hanna Maliar）周一（17日）發文表示，俄軍過去兩日積極進襲哈爾科夫（Kharkiv）的庫普揚斯克（Kupiansk）鄰近地區。她指兩方激烈交戰，戰線不斷轉移。馬利亞另外強調，烏軍在南方正加強收復被俄羅斯佔領村落，繼續向亞速海（Sea of Azov）港口推進。

烏軍東部軍區發言人Serhiy Cherevatyi則指出，俄軍在烏國東北部集結超過10萬人，出動逾900架坦克及多管火箭系統（MLRS）。他指俄軍動員空降部隊及最出色的機動代步兵部隊，集中火力嘗試打穿烏軍防線。

Cherevatyi認為，俄國軍方在巴赫穆特（Bakhmut）失勢後需要找回部分戰績，不惜投入最大動員能力，希望在烏克蘭東北部取得戰果。Cherevatyi亦聲稱，俄軍在巴赫穆特折損持續增加。

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Cherevatyi稱俄軍現時折損水平，已達到與烏軍在巴赫穆特對戰的僱傭兵集團「瓦格納」（Wagner Group）人員傷害頂峰。

俄羅斯國防部則表示，俄軍成功攻擊哈爾科夫及盧甘斯克地區（Luhansk）的多個烏軍據點，同時亦阻礙烏軍在頓涅茨克（Donetsk）向南推進的13波攻勢。

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責任編輯：吳漢培