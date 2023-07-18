  • 29°C
香港時間 : 2023718日 (週二) 11:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】汽車業務作出重要貢獻 比亞迪電子重拾快速增長預期

股樓投資 10:32 2023/07/18

分享：

分享：

國信證券發表報告，預測比亞迪電子（00285）上半年收入551.8億元（人民幣，下同），按年上升24.4%，主要來自汽車零部件業務的貢獻，預測收入為72.9億元，按年增125.2%。汽車業務已經成為比亞迪電子收入和淨利潤增長的重要引擎，此乃多得比亞迪（01211）新能源汽車銷量的增加。

【同場加映】溫股知新：企業活動有多種 股價反應各不同

溫股知新
【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

過去兩年，公司投入大量研發推動技術創新，擴充汽車零部件品類，使得新能源車零部件業務單車價值不斷提升。據該行估算，從2021年的4,100元提升至2023年約5,600元。國信證券認為，隨着公司研發和技術的不斷積累，未來單車價值有望超過10,000元。目前公司在智能座艙系列基礎上導入了智能駕駛系統、熱管理系統、智能底盤、懸架等多個增值產品。

【延伸閱讀】中特估：大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股，請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

 

該行預計，比亞迪電子未來3年收入將保持穩健增長，隨着汽車零部件等高毛利業務收入佔比提升，利潤端的表現將得到顯著提升，而重拾增長有望提振公司估值水平。基於未來幾年公司淨利端快速增長預期，公司2024年預測市盈率23倍的估值，對應股價35.61港元，給予「買入」評級。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
港股 買入 比亞迪電子（00285） 中國

下一篇文章

【券商點睇】第二季度業績預覽 京東物流利潤率或勝預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【互聯網產業】 AI運算成本大增 數據中心價格飛漲
【互聯網產業】 AI運算成本大增 數據中心價格飛漲
長實波老道豪宅208億交易取消　新加坡基金撻訂　逾20億訂金遭沒收
長實波老道豪宅208億交易取消　新加坡基金撻訂　逾20億訂金遭沒收
【職場熱話】港男投身夕陽行業後因加薪不及妹妹感後悔 網民：做夠10年都會輸給應屆畢業生
【職場熱話】港男投身夕陽行業後因加薪不及妹妹感後悔 網民：做夠10年都會輸給應屆畢業生
【騰訊系】騰訊音樂首席戰略官葉卓東辭任 個人原因離職 8月31日起生效
【騰訊系】騰訊音樂首席戰略官葉卓東辭任 個人原因離職 8月31日起生效
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【消費券2023】消費券計劃秘書處今暫停服務　已預約市民須改期　查八達通「合資格消費」方法一覽
【消費券2023】消費券計劃秘書處今暫停服務　已預約市民須改期　查八達通「合資格消費」方法一覽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款