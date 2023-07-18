【券商點睇】汽車業務作出重要貢獻 比亞迪電子重拾快速增長預期

國信證券發表報告，預測比亞迪電子（00285）上半年收入551.8億元（人民幣，下同），按年上升24.4%，主要來自汽車零部件業務的貢獻，預測收入為72.9億元，按年增125.2%。汽車業務已經成為比亞迪電子收入和淨利潤增長的重要引擎，此乃多得比亞迪（01211）新能源汽車銷量的增加。

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過去兩年，公司投入大量研發推動技術創新，擴充汽車零部件品類，使得新能源車零部件業務單車價值不斷提升。據該行估算，從2021年的4,100元提升至2023年約5,600元。國信證券認為，隨着公司研發和技術的不斷積累，未來單車價值有望超過10,000元。目前公司在智能座艙系列基礎上導入了智能駕駛系統、熱管理系統、智能底盤、懸架等多個增值產品。

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該行預計，比亞迪電子未來3年收入將保持穩健增長，隨着汽車零部件等高毛利業務收入佔比提升，利潤端的表現將得到顯著提升，而重拾增長有望提振公司估值水平。基於未來幾年公司淨利端快速增長預期，公司2024年預測市盈率23倍的估值，對應股價35.61港元，給予「買入」評級。

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責任編輯：林衛