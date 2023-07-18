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【券商點睇】第二季度業績預覽 京東物流利潤率或勝預期

股樓投資 10:30 2023/07/18

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交銀國際預估京東物流（02618）第二季收入增長承壓，但利潤率改善明顯好於預期，預計單季收入410億元（人民幣，下同），低於市場預期的414 億元，而調整後淨利潤為6億元，高於市場預期的3.6 億元。第二季利潤率按年改善有望好於預期，預計利潤率達1.5%，高於此前預期的1%和市場一致預期的0.9%，主要得益於客戶結構優化和精細化運營能力的提升。

【同場加映】溫股知新：企業活動有多種 股價反應各不同

溫股知新
【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

該行最新發現， 京東物流於「618」大促期間業務按年恢復，履約穩定性及服務質量繼續提升。 原京東產發CEO胡偉擔任京東物流CEO，預計管理層變動不會影響公司整體戰略規劃和業務方向。菜鳥速遞自營整合服務於天貓超市的丹鳥網絡，逐步衍生至外部客戶，倉配規劃等仍需要時間沉澱和資源投入，預計在商戶資源上與京東物流有差異。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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考慮到，公司優化客戶結構策略的影響，交銀國際下調其2023年收入預測2%，但基於第二季利潤率改善有望好於預期，上調2023年利潤預測3.5%，維持公司目標價17港元，對應2023年預測市銷率0.5倍。公司現價對應2023年市銷率0.4倍，對比物流行業平均0.5倍，下行空間有限，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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港股 京東物流（02618） 目標價 買入 中國

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