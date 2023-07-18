【券商點睇】暑期檔期票房亮眼 阿里影業持續產出賣座作品

西南證券認為，阿里影業（01060）於2023財年來自衍生品業務的收入按年增長23%，潮玩品牌「錦鯉拿趣」將自有IP與多個影劇綜結合，打造多元化潮玩產品。公司堅持發掘優質IP，報告期內合作的Sanrio旗下擁有Hello Kitty、My Melody、Cinnamoroll等知名IP，進一步豐富現有IP矩陣，加上阿里魚平台能力與運營優勢，衍生品業務發展有望提速。

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阿里影業不斷提高電影、劇集等多品類的內容生產能力，保持穩定的內容輸出和高質量內容命中率。暑期檔方面，公司參與出品或發行《消失的她》、《長安三萬里》等，其中《消失的她》累計票房已逾30億元。暑期檔作品表現突出，有望助力公司內容業務板塊增長。

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西南證券預計，阿里影業於2024至2026財年的純利分別為1.8億元、2.6億元及3.4億元，對應預測市盈率為65倍、46倍及35倍。公司為互聯網全產業鏈娛樂平台，口碑佳作持續產出值得期待，IP衍生業務具備增長潛力，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛