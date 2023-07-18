  • 29°C
香港時間 : 2023718日 (週二) 11:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】暑期檔期票房亮眼 阿里影業持續產出賣座作品

股樓投資 10:29 2023/07/18

分享：

分享：

西南證券認為，阿里影業（01060）於2023財年來自衍生品業務的收入按年增長23%，潮玩品牌「錦鯉拿趣」將自有IP與多個影劇綜結合，打造多元化潮玩產品。公司堅持發掘優質IP，報告期內合作的Sanrio旗下擁有Hello Kitty、My Melody、Cinnamoroll等知名IP，進一步豐富現有IP矩陣，加上阿里魚平台能力與運營優勢，衍生品業務發展有望提速。

【同場加映】溫股知新：企業活動有多種 股價反應各不同

溫股知新
【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

阿里影業不斷提高電影、劇集等多品類的內容生產能力，保持穩定的內容輸出和高質量內容命中率。暑期檔方面，公司參與出品或發行《消失的她》、《長安三萬里》等，其中《消失的她》累計票房已逾30億元。暑期檔作品表現突出，有望助力公司內容業務板塊增長。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

西南證券預計，阿里影業於2024至2026財年的純利分別為1.8億元、2.6億元及3.4億元，對應預測市盈率為65倍、46倍及35倍。公司為互聯網全產業鏈娛樂平台，口碑佳作持續產出值得期待，IP衍生業務具備增長潛力，維持「買入」評級。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
港股 買入 阿里影業（01060） 中國

上一篇文章

【券商點睇】第二季度業績預覽 京東物流利潤率或勝預期

下一篇文章

【DSE放榜】D2 Place辦DSE放榜音樂會 歌手馬拉松式演唱+書展門票派發
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【互聯網產業】 AI運算成本大增 數據中心價格飛漲
【互聯網產業】 AI運算成本大增 數據中心價格飛漲
長實波老道豪宅208億交易取消　新加坡基金撻訂　逾20億訂金遭沒收
長實波老道豪宅208億交易取消　新加坡基金撻訂　逾20億訂金遭沒收
【職場熱話】港男投身夕陽行業後因加薪不及妹妹感後悔 網民：做夠10年都會輸給應屆畢業生
【職場熱話】港男投身夕陽行業後因加薪不及妹妹感後悔 網民：做夠10年都會輸給應屆畢業生
【騰訊系】騰訊音樂首席戰略官葉卓東辭任 個人原因離職 8月31日起生效
【騰訊系】騰訊音樂首席戰略官葉卓東辭任 個人原因離職 8月31日起生效
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【消費券2023】消費券計劃秘書處今暫停服務　已預約市民須改期　查八達通「合資格消費」方法一覽
【消費券2023】消費券計劃秘書處今暫停服務　已預約市民須改期　查八達通「合資格消費」方法一覽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款