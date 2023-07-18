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【SHEIN】拼多多美國網購平台Temu入稟控告同業SHEIN 指SHEIN脅迫生產商不向其供貨
股市 10:25 2023/07/18
內地電商平台拼多多（美：PDD）旗下美國速食時裝網購平台Temu，入稟控告同樣於美國經營時裝網購業務的內地時裝集團SHEIN，指控對方濫用市場支配能力，試圖迫使服裝生產商不向其供貨，違反美國壟斷法例。
代表Temu的美國律師行Boies Schiller Flexner上周五入稟波士頓地方法院，提出相關訴訟。SHEIN發言人回應指，有關指控毫無根據，將積極抗辯。
Temu：SHEIN的商業行為導致價格上漲
Temu稱，SHEIN的商業行為導致價格上漲，消費者的選擇更少，並窒礙美國速食時裝市場的發展。
兩間公司早前已在芝加哥地方法院對簿公堂。SHEIN控告Temu與有影響力人士合作，在社交媒體毀謗SHEIN。Temu則要求撤銷相關訴訟。
早前有報道指，SHEIN積極尋求在美國上市。
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編輯：陳韻妍
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