  • 29°C
香港時間 : 2023718日 (週二) 11:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SHEIN】拼多多美國網購平台Temu入稟控告同業SHEIN　指SHEIN脅迫生產商不向其供貨

股市 10:25 2023/07/18

分享：

分享：

【SHEIN】拼多多美國網購平台Temu入稟控告同業SHEIN　指SHEIN脅迫生產商不向其供貨

內地電商平台拼多多（美：PDD）旗下美國速食時裝網購平台Temu，入稟控告同樣於美國經營時裝網購業務的內地時裝集團SHEIN，指控對方濫用市場支配能力，試圖迫使服裝生產商不向其供貨，違反美國壟斷法例。

代表Temu的美國律師行Boies Schiller Flexner上周五入稟波士頓地方法院，提出相關訴訟。SHEIN發言人回應指，有關指控毫無根據，將積極抗辯。

Temu：SHEIN的商業行為導致價格上漲

Temu稱，SHEIN的商業行為導致價格上漲，消費者的選擇更少，並窒礙美國速食時裝市場的發展。

兩間公司早前已在芝加哥地方法院對簿公堂。SHEIN控告Temu與有影響力人士合作，在社交媒體毀謗SHEIN。Temu則要求撤銷相關訴訟。

早前有報道指，SHEIN積極尋求在美國上市。

相關文章：【新股IPO】Shein據報已與3家投行商討赴美IPO　尚未決定紐交所或納斯達克上市

相關文章：【Shein】Shein不止「中國製造」？　研墨西哥建廠擴大美洲版圖

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地GDP遜預期大市點走？TSLA績前怎部署？

編輯：陳韻妍

美股 網上購物 網購平台 時裝服飾 芝加哥 波士頓
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【內銀減息】內地多家村鎮銀行再下調存款利率　定存息率降至3%以下　料再有機會下調

下一篇文章

【新股IPO】新傳企劃1284首掛轉升2%　每手帳面賺100元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【劉鳴煒子女】大劉長子劉鳴煒龍鳳胎罕有曝光　與子女三人一齊攀登雪山高峰
【劉鳴煒子女】大劉長子劉鳴煒龍鳳胎罕有曝光　與子女三人一齊攀登雪山高峰
【美股收市】科技龍頭領納指漲0.9% 道指先跌後升76點 Tesla抽高3%
【美股收市】科技龍頭領納指漲0.9% 道指先跌後升76點 Tesla抽高3%
【港股ADR】人民幣偏軟軟　美團ADR低港2%
【港股ADR】人民幣偏軟軟　美團ADR低港2%
【銀債2023】5厘保底銀色債券認購攻略　認購20萬就夠、舊債換新債可行？
【銀債2023】5厘保底銀色債券認購攻略　認購20萬就夠、舊債換新債可行？
【打風消息】下星期再打風？　天文台：另一熱帶氣旋或下周初達南海北部　今日餘下時間維持三號強風信號（不斷更新）
【打風消息】下星期再打風？　天文台：另一熱帶氣旋或下周初達南海北部　今日餘下時間維持三號強風信號（不斷更新）
【內房危機】恒大業績出爐：兩年累蝕5820億　去年負債總額2.44萬億、權益虧絀5990億
【內房危機】恒大業績出爐：兩年累蝕5820億　去年負債總額2.44萬億、權益虧絀5990億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款