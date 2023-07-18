  • 31°C
香港時間 : 2023720日 (週四) 11:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國平安保險的ESG實踐

股訊匯 14:00 2023/07/18

分享：

分享：

企業在追求發展的過程中如何平衡商業、環境和社會價值，是每個企業都需要面對的問題。中國企業在實踐ESG目標的過程中，其中一個挑戰是如何在國外標準和國內實際情況兩者中取得平衡。

國際上的ESG標準，往往是基於與國內不同的發展起步點、不同的法律、經濟和社會文化因素而制定。比如達至碳中和的時間表，西方國家相對進取，國內企業如果硬套指標，不考慮在實施過程中的成本高於國外，可能損害企業的經營能力，威脅到其持續發展。 

平安集團將可持續發展確立為公司的發展戰略，在實踐中把握中外ESG價值的相通性，將外部因素如投資者期望、報告披露要求、評級機構與國際倡議標準等，結合自身的發展戰略和經營目標及國內ESG相關規定等，總結出具有平安特色的ESG理念，融入日常經營管理中。

中國平安董事會秘書盛瑞生認為：「面對中外ESG標準的異同，唯有將ESG理念內化為自驅力，才能將外部標準與企業自身發展戰略及經營規劃有機結合，實現可持續發展。」

中國平安2022年可持續發展報告
http://www.pingan.com/app_upload/images/info/upload/f1091bd3-5931-45e6-b28d-0cfa6477128c.pdf

圍繞可持續保險、負責任銀行、負責任投資、負責任產品、消費者保護與體驗、公司治理、氣候變化與碳中和、鄉村振興與社區影響力等共13項核心ESG議題，平保設置了明確的目標。

實踐獲國際評級機構肯定

今年6月，標普全球（S&P Global）發佈《可持續發展年鑒2023（中國版）》，對近1,600家總部位於中國內地、香港及澳門的公司進行嚴格篩選，最終88家來自44個行業的公司入選，其中12家企業更獲得「中國企業標普全球ESG評分最佳1%」表彰。平保除了入選該《年鑒》，亦是獲得「ESG評分最佳1%」表彰的唯一保險公司。

平安集團已連續14年發佈年度可持續發展報告、3次發佈氣候風險管理報告，ESG的相關實踐獲得國際評級機構的肯定，包括MSCI ESG評級A級，位列綜合保險及經紀行業亞太地區第一位；Sustainalytics ESG風險評級「低風險等級」，中國內地保險業表現第一；全球碳信息披露項目(CDP)氣候評級A-級，為中國內地金融企業取得的最高評級。

2022年，平保進一步完善ESG治理結構，在原有的集團「綠色金融委員會」基礎上升級設立「可持續發展委員會」，統籌推進綠色金融、綠色運營、鄉村振興等核心議題的實踐管理。

截至2022年12月31日，平安綠色投融資規模達2,823.63億元人民幣，綠色銀行類業務規模達1,820.89億元人民幣；2022年全年綠色保險原保險保費收入達251.05億元人民幣。

中國平安積極履行企業社會責任，助力實現共同富裕，開展保險、金融、醫療健康「三下鄉」項目，充分發揮「綜合金融+醫療健康」優勢，精准發力鄉村振興。截至2022年底，平保累計投入771.53億資金扶貧及幫扶鄉村產業發展。

聯繫：香港經濟日報廣告部 上市公司組 │ annteam@hket.com

開啟hket App，閱讀全文

下一篇文章

港交所再迎優質投資標的 創新藥新星科伦博泰開啟招股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

藥師幫今起招股 為中國最大的院外數字化醫藥產業服務平台
藥師幫今起招股 為中國最大的院外數字化醫藥產業服務平台
中國平安保險的ESG實踐
中國平安保險的ESG實踐
港交所再迎優質投資標的 創新藥新星科伦博泰開啟招股
港交所再迎優質投資標的 創新藥新星科伦博泰開啟招股
寶尊收購Gap具戰略舉措 品牌管理業務前景亮麗
寶尊收購Gap具戰略舉措 品牌管理業務前景亮麗
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款