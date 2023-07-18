中國平安保險的ESG實踐

企業在追求發展的過程中如何平衡商業、環境和社會價值，是每個企業都需要面對的問題。中國企業在實踐ESG目標的過程中，其中一個挑戰是如何在國外標準和國內實際情況兩者中取得平衡。

國際上的ESG標準，往往是基於與國內不同的發展起步點、不同的法律、經濟和社會文化因素而制定。比如達至碳中和的時間表，西方國家相對進取，國內企業如果硬套指標，不考慮在實施過程中的成本高於國外，可能損害企業的經營能力，威脅到其持續發展。

平安集團將可持續發展確立為公司的發展戰略，在實踐中把握中外ESG價值的相通性，將外部因素如投資者期望、報告披露要求、評級機構與國際倡議標準等，結合自身的發展戰略和經營目標及國內ESG相關規定等，總結出具有平安特色的ESG理念，融入日常經營管理中。

中國平安董事會秘書盛瑞生認為：「面對中外ESG標準的異同，唯有將ESG理念內化為自驅力，才能將外部標準與企業自身發展戰略及經營規劃有機結合，實現可持續發展。」

中國平安2022年可持續發展報告

http://www.pingan.com/app_upload/images/info/upload/f1091bd3-5931-45e6-b28d-0cfa6477128c.pdf

圍繞可持續保險、負責任銀行、負責任投資、負責任產品、消費者保護與體驗、公司治理、氣候變化與碳中和、鄉村振興與社區影響力等共13項核心ESG議題，平保設置了明確的目標。



實踐獲國際評級機構肯定



今年6月，標普全球（S&P Global）發佈《可持續發展年鑒2023（中國版）》，對近1,600家總部位於中國內地、香港及澳門的公司進行嚴格篩選，最終88家來自44個行業的公司入選，其中12家企業更獲得「中國企業標普全球ESG評分最佳1%」表彰。平保除了入選該《年鑒》，亦是獲得「ESG評分最佳1%」表彰的唯一保險公司。

平安集團已連續14年發佈年度可持續發展報告、3次發佈氣候風險管理報告，ESG的相關實踐獲得國際評級機構的肯定，包括MSCI ESG評級A級，位列綜合保險及經紀行業亞太地區第一位；Sustainalytics ESG風險評級「低風險等級」，中國內地保險業表現第一；全球碳信息披露項目(CDP)氣候評級A-級，為中國內地金融企業取得的最高評級。

2022年，平保進一步完善ESG治理結構，在原有的集團「綠色金融委員會」基礎上升級設立「可持續發展委員會」，統籌推進綠色金融、綠色運營、鄉村振興等核心議題的實踐管理。

截至2022年12月31日，平安綠色投融資規模達2,823.63億元人民幣，綠色銀行類業務規模達1,820.89億元人民幣；2022年全年綠色保險原保險保費收入達251.05億元人民幣。

中國平安積極履行企業社會責任，助力實現共同富裕，開展保險、金融、醫療健康「三下鄉」項目，充分發揮「綜合金融+醫療健康」優勢，精准發力鄉村振興。截至2022年底，平保累計投入771.53億資金扶貧及幫扶鄉村產業發展。

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