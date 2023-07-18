▲ 【Twitter】Cathie Wood：自馬斯克入主Twitter後 累計減持47%股權

自Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）收購Twitter後，有科技股女股神之稱的Cathie Wood便一直減持Twitter持股，迄今累計減持47%。

仍看好Twitter及其長遠前景

Wood接受《華爾街日報》訪問時指，自己非常重視公合理估值，故此絕對需要對Twitter作出減值，而有關減值不代表對其基本面前景的看法，並相信長遠仍可為股東帶來回報。

現時Wood透過ARK Venture基金持有Twitter。她強調，自己仍看好Twitter及其長遠前景，並很想在現價增持Twitter，但相信無人願意在現水平出售持股。

除Wood減持Twitter外，富達國際於4月時亦將Twitter估值削至馬斯克買入價的三分一。

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編輯：陳韻妍