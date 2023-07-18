▲ 【中美角力】美國對華限投令據報針對於尖端技術 料最快明年才生效

據《彭博》引述消息人士透露，美國政府限制對中國投資的計劃將僅側重於尖端技術，並只是針對新增投資，同時，此政策還要經過逐層評估審批，可能要到明年才會生效。

據知情人士透露，官員計劃8月底之前完成方案，將評估並可能限制針對中國半導體、量子計算和人工智能領域的投資。知情人士又指，限制措施可能只適用於新增投資，而且政府決定不涉及生物技術和能源行業，表明與當初設想相比範圍縮小。

美國財政部長耶倫表示，拜登政府正在設計的對中國投資限制措施不會嚴重損害中國吸引美國投資的能力，這些限制「針對性較窄」，僅側重於「一些部門，特別是半導體、量子計算和人工智能領域」。

按照美國決策機制的步伐，即使完成提案，也意味這項行政命令最早可能要到2024年才會生效。白宮的國家安全委員會發言人不予置評。

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編輯：姚卓然