  • 29°C
香港時間 : 2023718日 (週二) 10:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】美國對華限投令據報針對於尖端技術　料最快明年才生效

股市 09:17 2023/07/18

分享：

分享：

【中美角力】美國對華限投令據報針對於尖端技術　料最快明年才生效

據《彭博》引述消息人士透露，美國政府限制對中國投資的計劃將僅側重於尖端技術，並只是針對新增投資，同時，此政策還要經過逐層評估審批，可能要到明年才會生效。

據知情人士透露，官員計劃8月底之前完成方案，將評估並可能限制針對中國半導體、量子計算和人工智能領域的投資。知情人士又指，限制措施可能只適用於新增投資，而且政府決定不涉及生物技術和能源行業，表明與當初設想相比範圍縮小。

美國財政部長耶倫表示，拜登政府正在設計的對中國投資限制措施不會嚴重損害中國吸引美國投資的能力，這些限制「針對性較窄」，僅側重於「一些部門，特別是半導體、量子計算和人工智能領域」。

按照美國決策機制的步伐，即使完成提案，也意味這項行政命令最早可能要到2024年才會生效。白宮的國家安全委員會發言人不予置評。

理財要貼地
【理財要貼地】儲蓄保險較銀行定期回報更高？風險同樣低？「現金分紅」vs「復歸分紅」對回報有咩影響

相關文章：

【芯片大戰】美國半導體巨企據報將赴華盛頓　冀游說華府勿擴對中國銷售禁令

【美國經濟】耶倫︰中國經濟放緩或影響環球經濟　料美國不會陷入衰退

【中美角力】美國據報限制中國企業使用雲服務　料新政今夏出台

編輯：姚卓然

地緣政治 5G 科技產品 中國市場 科技戰 外交 美國 人工智能
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【盈喜】比亞迪電子高開近5%　料上半年純利按年升1.2倍至1.5倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【打風消息】下星期再打風？　天文台：另一熱帶氣旋或下周初達南海北部　今日餘下時間維持三號強風信號（不斷更新）
【打風消息】下星期再打風？　天文台：另一熱帶氣旋或下周初達南海北部　今日餘下時間維持三號強風信號（不斷更新）
【內房危機】恒大業績出爐：兩年累蝕5820億　去年負債總額2.44萬億、權益虧絀5990億
【內房危機】恒大業績出爐：兩年累蝕5820億　去年負債總額2.44萬億、權益虧絀5990億
【劉鳴煒子女】大劉長子劉鳴煒龍鳳胎罕有曝光　與子女三人一齊攀登雪山高峰
【劉鳴煒子女】大劉長子劉鳴煒龍鳳胎罕有曝光　與子女三人一齊攀登雪山高峰
【港股ADR】人民幣偏軟軟　美團ADR低港2%
【港股ADR】人民幣偏軟軟　美團ADR低港2%
【銀債2023】5厘保底銀色債券認購攻略　認購20萬就夠、舊債換新債可行？
【銀債2023】5厘保底銀色債券認購攻略　認購20萬就夠、舊債換新債可行？
【美股收市】科技龍頭領納指漲0.9% 道指先跌後升76點 Tesla抽高3%
【美股收市】科技龍頭領納指漲0.9% 道指先跌後升76點 Tesla抽高3%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款