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【港股市況】ATM跌2%至3% 比亞迪電子逆市升近7% 恒指早段曾跌400點穿19000（不斷更新）
港股昨日因8號風球休市，中國第二季GDP遜預期，港股今早低開近百點。阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.2%，美團 （03690） 跌近1%，遠東酒店 （00037） 復牌升近43%，恒指低開89點，開報19324點，科指跌0.6%，報4202點。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
財經日誌︰
即市走勢︰
【10：05】【內房危機】萬達商管據報至少仍欠2億美元償還本月到期票據 5日後將到期支付
【10：03】京東 （09618） 跌近4%，低見144.2元。ATM跌幅略收窄至逾2%，小米 （01810） 跌逾1%。
【09：58】國泰 （00293） 逆市升0.6%，高見8.6元。
【09：50】遠洋集團 （03377） 跌逾9%，破底低見0.39元。
【09：49】國美 （00493） 復牌破底低見0.096元後，最新逆市轉升逾6%，高見0.113元。
【09：47】恒指一度跌穿19000點，低見18989點，最新跌勢略為喘定，恒指最新跌375點，報19038點，科指跌2.1%，報4140點。
【09：46】國壽 （02628） 跌4%，平保 （02318） 跌3%，太保 （02601） 跌近4%。
【09：45】ATM最新分別跌3%。
【09：44】大市跌405點，報19008點至萬九關水平。
【09：43】中芯國際 （00981） 跌逾2%，低見19.66元。
【中芯981】中芯高永崗坐正董事長一年後辭任 副董事長劉訓峰接任
【09：43】【盈警】中國神華挫4% 料上半年少賺10.8%至15.5%
【09：41】阿里巴巴 （09988） 最新跌3%，低見90元。
【09：39】比亞迪電子 （00285） 逆市造好，升幅擴大至近7%，高見27.3元。
【09：38】內房下跌，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌逾2%，碧桂園 （02007） 跌4%，雅居樂 （03383） 跌逾3%，龍湖 （00960） 跌6%。
【內房危機】恒大業績出爐：兩年累蝕5820億 去年負債總額2.44萬億、權益虧絀5990億
【09：37】大市跌幅擴大至300點，報19102點，跌310點，科指跌1.8%，報4152點。ATM分別跌逾2%。
【09：37】【盈警】理文化工裂口大插12% 料上半年溢利跌88%
【09：35】滙豐 （00005） 逆市靠穩，升0.2%，破頂高見63.05元。
【09：34】PRADA 普拉達 （01913） 跌逾6%，早段低見55.55元。
【09：32】【異動股】遠東酒店九華徑發展申請獲城規會批准 復牌後大彈四成
【09：32】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 開市後跌2%，美團 （03690） 跌逾1%。
【騰訊700】Prosus CEO：冀續成騰訊長期股東、看好中國消費互聯網業 但稱每年料減持2至3%騰訊以回購
【09：31】港股開市後跌逾200點，報19197點，跌216點，科指跌1.3%，報4174點。
【09：29】騰訊音樂（01698 ）首席戰略官辭任，股價低開逾4%。
【騰訊系】騰訊音樂：首席戰略官因個人原因辭任 8月31日起生效
【09：27】丘鈦科技 （01478） 發盈警，預期上半年溢利按年減少60%至80%，股價低開逾3%。
【盈警】丘鈦科技1478料半年少賺60%至80% 受累三大打擊
【09：26】【國美業績】國美低開半成 去年虧損200億人幣 核數師對持續經營「無法表示意見」
【09：26】【新股IPO】眾安智慧生活2271首掛開報1.22元、高招股價3% 一手帳面賺80元
【09：24】【盈喜】比亞迪電子高開近5% 料上半年純利按年升1.2倍至1.5倍
【09：22】阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.2%，美團 （03690） 跌近1%，遠東酒店 （00037） 復牌升近43%，恒指低開89點，開報19324點，科指跌0.6%，報4202點。
【09：13】期指開報19260點，跌190點。
【08：56】國美零售 （00493） 、中播數據 （00471） 、遠東酒店 （00037） 今早復牌。
【08：51】【貼現窗】金管局貼現窗投放38.9億 創2021年來最高
【08：34】恒指黑期升約84點，報19260點，道指期貨跌6點，報34757點。
【08：24】【新股IPO】華虹半導體內地科創板上市 將於周四初步詢價
【08：05】【紙業股】晨鳴紙業：控股股東之貸款人拒絕歸還股份 已報警處理
【07：45】【Morning精點】恒大兩年累蝕5820億、去年負債總額2.44萬億︱Prosus CEO：冀續成騰訊長期股東、但稱每年料減持2至3%
【07：45】港股ADR收報19255點，跌157點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報63.66元，較港收市價高0.86元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報347.54元，較港收市價低5.06元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.25元，較港收市價低1.7元或1.8%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】中國第二季GDP按年增長6.3%，差過市場預期7.1%，投資界憂慮作為主要經濟體的中國增長動力放緩，會拖累環球經濟復甦步伐 ；市場觀望美企陸續公布業績，道指周一先跌後揚，道指滑落近百點後回升，收市升76點，報34585點；標指升17點，報4522點；納指升131點或0.93%，報14244點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【港股ADR】人民幣偏軟軟 美團ADR低港2%
責任編輯︰梁浩碩