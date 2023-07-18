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【港股市況】ATM跌逾3%　內房下挫、龍湖跌一成　恒指半日跌420點穿19000（不斷更新）

股市 12:02 2023/07/18

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港股市況不斷更新

港股昨日因8號風球休市，中國第二季GDP遜預期，港股今早跌逾400點，跌穿19000點。恒指低開89點，其後跌幅擴大，恒生指數半日跌420點，報18993點，成交556億元。科指跌2.3%，報4129點。ATM分別跌逾3%，滙豐 （00005） 靠穩升0.1%曾破頂，內房下挫，龍湖 （00960） 挫一成，蔚小理逆市升0.7%至逾2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【12：00】恒指半日跌420點，報18993點，跌穿19000點，成交556億元。科指跌2.3%，報4129點。ATM分別跌逾3%，滙豐 （00005） 靠穩升0.1%曾破頂，內房下挫，龍湖 （00960） 挫一成，蔚小理逆市升0.7%至逾2%。

【12：00】【恒大危機】恒大7月24日尋求香港法院批准召開債權人會議　業績後加快推債務重組

【11：51】【新世界系】新世界聯同周大福等機構打造過渡性房屋「智慧社區」　設創新教室及引入支援方案

【11：39】恒指中午收市前跌406點，報19007點，科指跌2.2%，報4134點。

【11：30】A股續軟，上證半日跌近0.4%，深證跌0.3%，創業板指跌0.4%。

【11：28】創科 （00669） 逆市升逾2%，高見90.2元，暫為表現最好藍籌。

【11：22】內房股下跌，其中龍湖 （00960） 跌逾9%，碧桂園 （02007） 跌逾6%，中海外 （00688） 、雅居樂 （03383） 跌4%，潤地 （01109） 跌逾3%。

【11：09】騰訊 （00700） 跌近4%，低見338.8元。

【11：06】恒指跌幅再擴至400點，報19013點，科指跌2.3%，報4130點。

【11：05】美圖公司 （01357） 逆市升約一成，高見3.54元。美圖公司預期中期純利約2.2億至2.65億元人民幣，去年同期虧損2.66億元人民幣。

【10：55】【內銀減息】內地多家村鎮銀行再下調存款利率　定存息率降至3%以下　料再有機會下調

【10：35】蔚小理逆市上升，理想汽車 （02015） 升逾3%，小鵬汽車 （09868） 升逾2%，蔚來 （09866） 升0.4%。

【10：32】大市跌幅收窄至約300點，報19101點，科指跌1.5%，報4162點。

【10：24】【新股IPO】新傳企劃1284首掛轉升2%　每手帳面賺100元

【10：17】嗶哩嗶哩 （09626） 、快手 （01024） 分別跌近4%。

【10：17】【盈喜】華電國際跌6%　料上半年多賺43%至71%

【10：15】浙江世寶 （01057） 逆市造好，升逾5%，高見3.28元。

【10：05】【內房危機】萬達商管據報至少仍欠2億美元償還本月到期票據　5日後將到期支付

【10：03】京東 （09618） 跌近4%，低見144.2元。ATM跌幅略收窄至逾2%，小米 （01810） 跌逾1%。

【09：58】國泰 （00293） 逆市升0.6%，高見8.6元。

【09：50】遠洋集團 （03377） 跌逾9%，破底低見0.39元。

【09：49】國美 （00493） 復牌破底低見0.096元後，最新逆市轉升逾6%，高見0.113元。

【09：47】恒指一度跌穿19000點，低見18989點，最新跌勢略為喘定，恒指最新跌375點，報19038點，科指跌2.1%，報4140點。

【09：46】國壽 （02628） 跌4%，平保 （02318） 跌3%，太保 （02601） 跌近4%。

【09：45】ATM最新分別跌3%。

【09：44】大市跌405點，報19008點至萬九關水平。

【09：43】中芯國際 （00981） 跌逾2%，低見19.66元。

【中芯981】中芯高永崗坐正董事長一年後辭任　副董事長劉訓峰接任

【09：43】【盈警】中國神華挫4%　料上半年少賺10.8%至15.5%

【09：41】阿里巴巴 （09988） 最新跌3%，低見90元。

【09：39】比亞迪電子 （00285） 逆市造好，升幅擴大至近7%，高見27.3元。

【09：38】內房下跌，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌逾2%，碧桂園 （02007） 跌4%，雅居樂 （03383） 跌逾3%，龍湖 （00960） 跌6%。

【內房危機】恒大業績出爐：兩年累蝕5820億　去年負債總額2.44萬億、權益虧絀5990億

【09：37】大市跌幅擴大至300點，報19102點，跌310點，科指跌1.8%，報4152點。ATM分別跌逾2%。

【09：37】【盈警】理文化工裂口大插12%　料上半年溢利跌88%

【09：35】滙豐 （00005） 逆市靠穩，升0.2%，破頂高見63.05元。

【09：34】PRADA 普拉達 （01913） 跌逾6%，早段低見55.55元。

【09：32】【異動股】遠東酒店九華徑發展申請獲城規會批准　復牌後大彈四成

【09：32】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 開市後跌2%，美團 （03690） 跌逾1%。

【騰訊700】Prosus CEO：冀續成騰訊長期股東、看好中國消費互聯網業　但稱每年料減持2至3%騰訊以回購

【09：31】港股開市後跌逾200點，報19197點，跌216點，科指跌1.3%，報4174點。

【09：29】騰訊音樂（01698 ）首席戰略官辭任，股價低開逾4%。

【騰訊系】騰訊音樂：首席戰略官因個人原因辭任　8月31日起生效

【09：27】丘鈦科技 （01478） 發盈警，預期上半年溢利按年減少60%至80%，股價低開逾3%。

【盈警】丘鈦科技1478料半年少賺60%至80%　受累三大打擊

【09：26】【國美業績】國美低開半成　去年虧損200億人幣　核數師對持續經營「無法表示意見」

【09：26】【新股IPO】眾安智慧生活2271首掛開報1.22元、高招股價3%　一手帳面賺80元

【09：24】【盈喜】比亞迪電子高開近5%　料上半年純利按年升1.2倍至1.5倍

【09：22】阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.2%，美團 （03690） 跌近1%，遠東酒店 （00037） 復牌升近43%，恒指低開89點，開報19324點，科指跌0.6%，報4202點。

【09：13】期指開報19260點，跌190點。

【08：56】國美零售 （00493） 、中播數據 （00471） 、遠東酒店 （00037） 今早復牌。

【08：51】【貼現窗】金管局貼現窗投放38.9億　創2021年來最高

【08：34】恒指黑期升約84點，報19260點，道指期貨跌6點，報34757點。

【08：24】【新股IPO】華虹半導體內地科創板上市　將於周四初步詢價

【08：05】【紙業股】晨鳴紙業：控股股東之貸款人拒絕歸還股份　已報警處理

【07：45】【Morning精點】恒大兩年累蝕5820億、去年負債總額2.44萬億︱Prosus CEO：冀續成騰訊長期股東、但稱每年料減持2至3%

【07：45】港股ADR收報19255點，跌157點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報63.66元，較港收市價高0.86元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報347.54元，較港收市價低5.06元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.25元，較港收市價低1.7元或1.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】中國第二季GDP按年增長6.3%，差過市場預期7.1%，投資界憂慮作為主要經濟體的中國增長動力放緩，會拖累環球經濟復甦步伐 ；市場觀望美企陸續公布業績，道指周一先跌後揚，道指滑落近百點後回升，收市升76點，報34585點；標指升17點，報4522點；納指升131點或0.93%，報14244點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【港股ADR】人民幣偏軟軟　美團ADR低港2%

責任編輯︰梁浩碩

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