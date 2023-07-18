▲ 【股神巴菲特】微軟購動視暴雪臨近終點之際 巴郡大手減持動視暴雪先行獲利

微軟（美：MSFT）收購遊戲開發商動視暴雪（美：ATVI）臨近終點之際，股神巴菲特（Warren Buffett）旗下巴郡（Berkshire Hathaway， BRKA）大手減持動視暴雪， 持股由3月底的6.3%降至1.9%，先行套現獲利。

根據巴郡向監管機構提交的文件顯示，巴郡6月底持有動視暴雪約1470萬股，價值12.4億元，相對3月底持有約4940萬股。巴郡此前為動視暴雪第二大股東，僅Vanguard的7%持股比例。

巴郡於微軟收購動視暴雪前，於2021年第4季度建倉購買價值約10億美元動視暴雪股票，惹來市場對質疑是否交易前收到內幕消息。

巴菲特撰文否認，指對收購毫不知情，買入動視暴雪股票是由巴郡兩位投資經理負責，且早於微軟公布交易前已完成。其後，巴菲特於2022年將持股比例提高到近10%。

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責任編輯︰梁浩碩