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【紙業股】晨鳴紙業：控股股東之貸款人拒絕歸還股份　已報警處理

股市 08:05 2023/07/18

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【紙業股】晨鳴紙業：控股股東之貸款人拒絕歸還股份　已報警處理

晨鳴紙業（01812）公布，近日接到控股股東晨鳴控股函告，獲悉其全資附屬公司晨鳴控股（香港）與境外貸款人開展的股票融資業務所涉及的公司B股、H股權益可能存在風險。

為滿足自身資金需求，香港晨鳴控股分別與三家境外機構（貸款人）開展了股票融資業務。香港晨鳴控股將其持有的公司2.1億股B股和1.53億股H股託管至貸款人指定的託管券商，貸款人向香港晨鳴控股提供了貸款資金。

貸款人拒絕歸還股份　已報警求助

近期，香港晨鳴控股歸還其中一家貸款人的全部貸款後，要求其返還股票， 但該貸款人以貸款存續期間曾有觸發違約的情形為由，拒絕配合歸還1.1億股B股、9,500萬股H股股票。同時，香港晨鳴控股向尚未完全還款的另外兩家貸款人核實股票保管情況，貸款人尚未按要求提供股票安全託管的證明文件。

在貸款人拒絕返還股份且溝通無果後，晨鳴控股認為香港晨鳴控股的合法權益存在受到不當侵害的風險，立即通過中國內地公安部門和香港律師尋求幫助，蒐集有效證據。截至目前，晨鳴控股生產經營正常，並正積極通過法律途徑維護自身合法權益。

公司將持續關注上述事項的進展情況，並督促晨鳴控股嚴格按照相關法律 法規及規範性文件的要求及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

或致晨鳴控股持股比例降低　惟無礙第一大股東地位

晨鳴控股直接持有公司A股4.57億股，佔公司總股本的15.35%；通過香港晨鳴控股間接持有公司B股2.1億股、H股1.53億股，佔公司總股本的12.22%；合計持有公司股份數量為8.2億股，佔公司總股本的27.57%。

本次涉及股票為香港晨鳴控股持有的2.1億股B股和1.53億股H股，分別佔公司總股本的7.07%和5.15%。本次涉及的股票存在無法返還的風險，可能將導致晨鳴控股對公司的持股比例降低，但對晨鳴控股的第一大股東地位無影響，對公司的控制權無影響。

 

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編輯：姚卓然

 

港股 B股 晨鳴紙業（01812） 紙業股 A股 H股
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