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【美國經濟】耶倫︰中國經濟放緩或影響環球經濟　料美國不會陷入衰退

宏觀解讀 07:53 2023/07/18

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【美國經濟】耶倫︰中國經濟放緩或影響環球經濟　料美國不會陷入衰退

美國財長耶倫表示，中國經濟放緩或會波及環球經濟，許多國家依賴中國來促進當地經濟增長，指中國增速放緩，可能會對美國產生一些負面的溢出效應，但預期美國不會陷入經濟衰退。

中國第二季國内生產總值（GDP）按年增6.3%，遜市場預期的7.3%。耶倫指，新冠疫情後中國經濟復甦相對緩慢，消費者支出相對疲弱。

她表示，美國的增長放緩了，但勞動力市場依然相當強勁，預計不會出現衰退，指美國上周通脹數據令人鼓舞，美國經濟勢態良好，將在勞動力市場不出現重大疲弱的情況下拉低通漲。

當被問及美國準備採取什麼措施緩和與中國關係，耶倫表示削減關稅不在討論範圍，又表示任何限制美國對華投資的舉措都將有很強的針對性，完全基於國家安全考量。

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【中國經濟】内地第二季GDP按年增6.3%遜預期　高盛料第三季下調存款準備金率0.25厘（不斷更新）

【耶倫訪華】耶倫總結四日訪華行程　「世界很大，足以容納中美蓬勃發展」

責任編輯︰梁浩碩

 

 

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