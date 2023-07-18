▲ 【TSLA】特斯拉急漲3%越290關 Cybertruck出廠 福特減價10000美元迎戰股價即瀉6%

Tesla（美：TSLA；特斯拉）在Twitter展示了新一輛的Cybertruck出廠落地之後，即引起業界反應，競爭對手福特汽車（美：F）宣布即時將其最暢銷的F-150皮卡電動版的價格，下調接近10000美元，由59974減至49995美元，減幅達16.6%。福特汽車股價急跌5.9%，收報14.09美元，成交14億美元；特斯拉股價大升3.2%，收報290.38美元，成交378億美元。

福特的F-150 Lightning Pro是電動皮卡最便宜的版本，2022年4月上市時，售39974美元，其後一直加價，加價幅度累積達50%。福特汽車將F-150 Lightning Pro的價格下調近1萬美元，至49,995美元，並將最高端的鉑金增程型F-150 Lightning的價格下調約6,000美元，至91,995美元。

▲ 福特F-150 Lightning Pro

福特發言人Martin Gunsberg說，「電動汽車市場正在快速變化，我們需要適應以保持競爭力」。福特電動汽車業務首席客戶官Marin Gjaja表示，福特推出電動版F-150卡車後，供應鏈問題和材料成本上升曾導致價格上漲，一直努力解決其中的一些問題。福特最新亦在聲明中表示，由於電池成本下降和規模經濟，令公司有更多降價空間。

福特還首次給F-150 Lightning增加了購車激勵措施，如果購物者線上配置車型，則可獲得1,000美元的折扣，福特還為符合條件的買家提供36個月利率1.9厘的低息貸款。

據Motor Intelligence的數據，今年截至6月，特斯拉在美國電動汽車市場上的份額為60%，福特在今年1月曾因特斯拉減價，降低了Model Y直接競爭車型Mustang Mach-E電動SUV的價格。今年上半年，美國電動汽車業銷量激增50%，但由於經銷商未售出的電動汽車庫存積壓，增長速度有所放緩；福特汽車上半年的電動汽車銷量增長了12%。

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記者：譚志偉