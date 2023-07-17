【內房危機】恒大業績出爐：兩年累蝕5820億　去年負債總額2.43萬億、權益虧絀5990億

▲ 【內房危機】恒大業績排隊出爐：2022年蝕1059億、負債總額2.43萬億人幣

中國恒大 （03333） 終於公布2021年全年、2022年中期及全年業績。去年中國恒大收入為2300.67億元（人民幣，下同），按年跌8.0%；經營虧損644.08億元，按年收窄88.9%；淨虧損1059.14億，按年減少77.8%。若計及恒大2021年虧損4760.35億元，意味恒大兩年累蝕5819.49億元。

截止去年底，恒大負債總額24,374.1億元，剔除合約負債7,210.2億元後為17,163.9億元，其中：借款6,123.9億元、應付貿易賬款及其他應付款項10,022.6億元（含應付工程材料款5,961.6億元）、其他負債1,017.4億元。

值得留意是，中國恒大去年底權益虧絀達到5990.74億元，按年增26.6%。

恒大稱正磋商借款展期

中國恒大在2022年業績透露，已與境內其他貸款人積極磋商借款展期事宜，並為部分項目獲得新的融資或額外資金，同時與部分債權人完成了和解安排，有信心能夠繼續就現階段尚未達成明確結果的訴訟達成友好解決方案。

境外債務重組方面，恒大指出，過去數月一直與境外債權人特別小組（AHG）協商，公司4月3日與AHG就重組條款簽訂了重組支持協議，相應重組生效日期預計為2023年10月1日，最後截止日期為2023年12月15日。

上會栢誠發「無法發表意見」

核數師上會栢誠對恒大2021及2022年業績均發出「無法發表意見」，並稱恒大持續經營的多項不確定因素，又提到未能就財務報表獲取足夠適當的審核憑證為審核意見提供基礎。

2021年業績方面，恒大年內收入為2,500.1億元，按年跌50.7%；經營虧損5815.29億元，2020年則錄經營利潤697.12億元；淨虧損4760.35億元，2020年賺80.76億元。

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責任編輯：李哲毅