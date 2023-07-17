【美股焦點】納指下周調整股份權重　高盛指對大型科技股影響有限

美股今年全賴多隻大型科技股推動，令指數屢創新高，但納斯達克100指數將於下周一（24日）進行權重調整，將7大科技巨頭的權重從56%降至44%，降幅達12%，令市場擔心會影響股市升勢。但高盛指權重調整對股份影響不大，指數在調整後仍然會過於集中。

權重調整後仍以資訊科技行業為主導

高盛預測，蘋果（美：AAPL）的權重將從12.1%下調至11.5%，微軟（美：MSFT）的權重則由12.8%降至9.8%，但仍然是權重最大的兩隻股份。同時，縱使該行預期英偉達（美：NVDA）的權重亦會下降約3個百分點，但資訊科技行業仍將繼續佔納斯達克100指數一半左右的權重。

該行認為，調整對受影響股票的影響有限，，根據美國證監會（SEC）的說法，納斯達克100指數仍過於集中，無法被視為積極管理的「多元化」基金（權重超過5%的股票將佔指數的32%）。預計在未來六個月，盈利增長、估值和宏觀環境將成為推動納指及其最大成分股的回報，而非因為今次權重調整。

蘋果2011年曾被大幅調低權重

高盛分析師認為權重調整難以解決當前市場集中度上升對基準投資者帶來的挑戰。

該行提到，2011年納斯達克將蘋果於納斯達克100指數的權重從20%降至12%，惟對蘋果的表現沒有顯著的負面影響。同樣，微軟也沒有受到明顯影響，儘管其指數權重於當時的調整後上升了近5個百分點，達到8%。甚至於權重調整前後的幾周裏，微軟的表現仍落後蘋果。

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編輯：葉志偉