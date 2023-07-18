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【網絡安全】疫情過後資安挑戰持續　應對有方？

科技 09:30 2023/07/18

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社會環境瞬息萬變，企業在推行數碼轉型的時候亦需因時制宜。以過去三年的疫情為例，「隨處工作」顯然成為大小企業採用更多數碼方案的催化劑。國際貨幣基金組織一項調查就指出，高程度的數碼化有助確保生產力和就業免受衝擊，而數碼化程度最高的行業在勞動生產率和工作時間方面的損失，明顯小於數碼化程度較低的行業。

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事實上，「隨處工作」在香港亦有明顯的影響。以長江和記實業為例，他們在疫情期間便發現，許多員工需要在不同地方存取企業數據和應用，以確保日常業務持續運作。無獨有偶，積金易平台有限公司亦察覺員工的工作已不再局限在辦公室或家中，而是在更多元化的地點，以便隨時隨地與同事協作以及處理事故。

因應員工對隨處工作的需求增加，他們已積極轉變，部署相關的網絡安全方案，確保在新常態中暢順運作；再者，隨處工作的模式已難以逆轉，企業只有敢於應對，方能保持競爭力。

網絡安全難題持續
然而，疫情的過去亦代表其他與網絡安全相關的難題將困擾企業。在較早前的 Accelerate Asia 峰會香港站，一些企業便透露了行內面對的挑戰，其中人才短缺的問題更是切膚之痛。

這亦與我們最近的網絡安全技能短缺報告互相呼應。當中指出，66% 受訪香港組織認為網絡安全技能的短缺導致網絡風險增加，而 64% 的組織預料未來 12 個月內網絡攻擊的數量將會增加，使填補相關職位的需求進一步增加。

可幸的是，企業絕非坐以待斃。當日，積金易平台分享，認為「網絡安全即服務」是重要的形式，協助他們以及其他機構在人才短缺的情況下，仍然能夠安全地拓展服務；同時亦指出，他們會為有志之士提供訓練與職場發展，讓他們具備實際經驗，以助他們更易與團隊磨合，並在聘請後持續指導，以建立長期的良好關係。

另外，行內對營運技術（OT）的認識不足亦受到關注。長和在會上提到，IT 相對而言較為人熟悉，而且往往有相應的解決方案，但 OT 則截然不同，是各行業尚未為意的「新大陸」，而萬一基礎設施因遭入侵而停運，對社會的影響將會廣泛。

物色方案需認清需要
無論是長和還是積金易平台，他們都相信企業必須對自身的網絡安全需求需要有深入理解，例如內部的數據資源，以及正在提供的服務等，以便挑選適合的網絡架構和安全方案。展望今年，隨著疫情遠去，數碼經濟勢成為今年的重點議題，企業在落實數碼轉型時，唯有奠定堅實的網絡安全基礎才能迎接機遇。

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撰文 : 馮玉明 Fortinet 香港、澳門及蒙古區域總監

欄名 : Smart World

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