▲ 【債務危機】惠譽憂地方融資平台債務風險 內銀勢面對壓力

各界關注內地銀行面臨的貸款風險，評級機構惠譽（Fitch Ratings）發表報告指，未來1至2年，内地銀行業的財政壓力料逐漸增加，主要因為其地方政府融資平台 （LGFV） 債務風險敞口，惟料規模較小、處於經濟欠發達省份的銀行受更大衝擊。

惠譽表示，為避免公共債務違約，當局可能考慮採取折衷的方法，即將透過債務重組的方式，減輕LGFV的流動性壓力，尤其是再融資較大、擁有更多短期債務的10個省級地區，包括天津、寧夏、甘肅、遼寧、雲南、青海、吉林、廣西、黑龍江和貴州。

損内銀營運環境及評級

惠譽指，倘當局使用債務重組的方式解決LGFV的問題，將令内銀的資產質量和盈利能力產生壓力。該行解釋，重組通常牽涉到期日延長和折扣貸款利率，而銀行通常會為某些重組貸款歸類為履約貸款，但隨著《商業銀行金融資產風險分類辦法》在今年3月出台，銀行或需依規定將該等貸款重新歸類至「特別關注」或「不良」，從而增加預期損失撥備。

該行補充，内銀在普遍實施超長期貸款延長的情況下，資產質量和盈利能力的壓力將加劇，特別是在貸款需求疲軟和淨利差正在縮小的情況下。這可能損害内銀的營運環境及其評級。

此外，大、中型的全國性銀行的財務狀況受LGFV的影響有限，主要因為其對經濟欠發達地區的風險敞口較小、更嚴格的放貸策略及擁有更多元的投資組合。

政策性銀行續扮演重要角色

與此同時，該行估計，政策性銀行將在支持LGFV中，繼續扮演重要角色，尤其在欠發達地區的LGFV，並向當地提供政策指導性貸款，認為在該行覆蓋的評級LGFV中，約有20%的銀行信貸額來自政策銀行，通常用於支持戰略基礎設施資產，如鐵路交通、公路收費和社會住房。

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記者：伍鍵文