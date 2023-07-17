▲ 【GEM上市】豚王拉麵母企重推「2供5」籌2750萬 回顧上市4年經歷大股東沽貨、合股及供股失敗

GEM上市、在香港曾盛極一時的日式拉麵店豚王營運商賞之味 （08096） 近日宣布重推供股，按「2供5」基準，以每股0.2元配售1.38億股新股，涉目前已發行股份的250%，集資2750萬元，然而，供股未設包銷，也無主要股東承諾供股股份意向，意味假設配售成功，而無現有股東跟供的話，豚王拉麵創辦人、賞之味主席兼執董鄧振豪持股量將進一步由5.46%降至1.56%。

賞之味上市時曾引述行業數據指， 豚王拉麵2017年香港日式拉麵餐館市場佔有率約7%，排列第三位。當時豚王拉麵已獲得不少獎項，包括中環本店於2013年已連續三年奪得OpenRice的「最優秀日本菜餐廳」大獎。

賞之味在2019年3月以招股價0.7上市，其後股價反覆向下，2021年下半年賞之味股價雖曾大幅反彈，鄧振豪等人旗下Brilliant Trade Enterprise開始減持行動，不足一年即將持股量由高峰的68.25%降至6%，並在去年6月宣布合股「10合1」。

去年9月賞之味曾計劃同樣按「2供5」以每股0.3元配售1.38億股，但多次延遲時間表後，今年5月公司宣布終止配售協議。賞之味今次指，希望明年底以新品牌開設三間新餐廳，包括港式及中式美食，供股資金有助開店計劃。

鄧振豪等人減持行動

2021年7月減持4000萬股，每股平均價0.155元，持股量由68.25%降至60.25%

2021年12月減持7518.5萬股，每股平均價0.4243元，持股量降至45.21%

2022年1月減持6002萬股，每股平均價0.167元，持股量降至33.21%

2022年4月4日減持3903.5萬股，每股平均價0.3169元，持股量降至25.40%

2022年4月6日減持2700萬股，每股平均價0.0939元，持股量降至20%

2022年4月12日減持7000萬股，每股平均價0.0967元，持股量降至6%

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記者：李哲毅