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【盈警】丘鈦科技1478料半年少賺60%至80%　受累三大打擊

股市 20:14 2023/07/17

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【盈警】丘鈦科技1478料半年少賺60%至80%　受累三大打擊

丘鈦科技 （01478） 公布，預期上半年溢利按年減少60%至80%。

丘鈦解釋：（i）受新型冠狀病毒疫情長尾效應、全球經濟增速放緩等因素影響，全球智能手機的銷售情況不佳，行業競爭激烈，應用於手機的攝像頭模組的銷售數量同比下滑，令得集團的營收較同期有所下降，同時產能利用率下降導致單位產品製造成本上升，對毛利率帶來負面影響；

（ii）人民幣兌美元滙率於疲軟，中間價由期初的6.9646調整至期末的7.2258，貶值約3.8%，以美元計價進口結算的材料成本仍居高不下，對毛利率帶來負面影響；

（iii）集團繼續加大投入於車載模組、域控制器等業務上的研發與拓展，非手機領域的攝像頭模組產品銷售數量明顯增加，但因其仍處於市場開拓階段尚未實現盈利。

集團指出，攝像頭模組行業競爭氣氛已經逐步改善，對光學防抖、潛望式、可變光圈和大尺寸超高像素等多種高端攝像頭模組產品的需求有望重回正軌，對集團業務發展的長期前景保持堅定的信心。

【丘鈦1478】丘鈦攝像頭模組銷量按年下跌　受累產品周期

【手機設備股】丘鈦科技首季手機攝像頭模組銷量按年跌25%

記者：譚志偉

港股 業績公布 丘鈦科技（01478）
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