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【騰訊700】騰訊跌3% Prosus CEO：每年擬以2%至3%幅度減持騰訊
股市 10:59 2023/07/18
騰訊 （00700） 南非大股東Naspers旗下荷蘭互聯網投資旗艦Prosus 行政總裁Bob van Dijk接受外電訪問時表示，計劃繼續成為騰訊長期投資者，對其業務以及中國互聯網消費行業有信心。不過，他同時指出，會每年以2%至3%幅度減持騰訊。
騰訊周二（18日）早上跌3%，報341.8元。
Prosus去年宣布「無上限」減持騰訊，以支持其回購計劃，並在上一財年累計減持逾100億美元騰訊持股，持股股權由28%降至26%。
Bob van Dijk表示，預計未來會繼續推進Prosus回購，其騰訊持股將每年縮水2至3個百分點，今年年底騰訊持股量將下降到約24%至25%。
Bob van Dijk表示，騰訊的業務主要集中在中國內地，因此不太可能在海外受到審查，「與其他公司相比，他們業務更不容易受到緊張局勢影響」。
Naspers和Prosus放棄交叉持股架構、減持騰訊誘因增或減？ 年報揭一年套現總額，可見【下一頁】
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責任編輯：李哲毅
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